ЗСУ знищили ще понад 270 одиниць озброєння армії РФ

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1144-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
- Армія РФ залучила для ураження 2789 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 931 450 (+1 240) осіб;
танків — 10 591 (+11) од;
бойових броньованих машин — 22 055 (+7) од;
артилерійських систем — 26 092 (+49) од;
РСЗВ — 1 362 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 278 (+78) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 807 (+128) од;
Як зазначає Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби.
Окрім того, ворог здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 2789 дронів-камікадзе.
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