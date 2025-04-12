ЗСУ знищили ще понад 270 одиниць озброєння армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили ще понад 270 одиниць озброєння армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2025 року
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Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що розпочалася 1144-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
  • Армія РФ залучила для ураження 2789 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 12 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 931 450 (+1 240) осіб;

  • танків — 10 591 (+11) од;

  • бойових броньованих машин — 22 055 (+7) од;

  • артилерійських систем — 26 092 (+49) од;

  • РСЗВ — 1 362 (+2) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 278 (+78) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 43 807 (+128) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як зазначає Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби.

Окрім того, ворог здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 2789 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО.

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