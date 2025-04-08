Бельгія оголосила про масштабну допомогу для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Бельгія оголосила про масштабну допомогу для України

Офіс Президента України
Бельгія надає Україні пакет допомоги на мільярд євро

8 квітня прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер офіційно підтвердив, що його країна готова виділити пакет допомоги Україні у розмірі одного мільярда євро. Про це він заявив під час свого візиту до Києва.

Головні тези:

  • Кожного року Бельгія буде виділяти по одному мільярду на оборонні питання.
  • Вона також зацікавлена у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні.

Бельгія надає Україні пакет допомоги на мільярд євро

Про рішення своєї країни де Вевер оголосив під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання, — пообіцяв прем’єр-міністр Бельгії .

Ба більше, Барт де Вевер заявив про велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні.

На цьому тлі він оголосив про підписання одразу чотирьох відповідних контрактів.

За словами політика, Бельгія налаштована допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності.

Також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК.

Барт де Вевер

Барт де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії

Що важливо розуміти, представники нового уряду Бельгії, який почав роботу 2 місяці тому, раніше не відвідували Україну.

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