Українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю — відео

Володимир Зеленський
Китайці воюють у складі армії РФ проти України
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8 квітня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської загарбницької армії. За словами президента, це сталося у Донецькій області.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський заявив про необхідність негайної реакції з боку Китаю та міжнародної спільноти.
  • Наразі працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил, щоб з'ясувати усі обставини.

Китайці воюють у складі армії РФ проти України

Як зазначив Володимир Зеленський, у розпорядженні українських воїнів є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На тлі останніх подій український лідер наказав главі МЗС України Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Володимир Зеленський звертає увагу міжнародної спільноти на те, що залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни.

Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир. Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, — наголосив Зеленський.

Він також додав, що наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

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