Українські воїни взяли в полон двох громадян Китаю — відео

8 квітня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської загарбницької армії. За словами президента, це сталося у Донецькій області.
Головні тези:
- Володимир Зеленський заявив про необхідність негайної реакції з боку Китаю та міжнародної спільноти.
- Наразі працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил, щоб з'ясувати усі обставини.
Китайці воюють у складі армії РФ проти України
Як зазначив Володимир Зеленський, у розпорядженні українських воїнів є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.
На тлі останніх подій український лідер наказав главі МЗС України Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.
Володимир Зеленський звертає увагу міжнародної спільноти на те, що залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни.
Він також додав, що наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.
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