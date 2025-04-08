Goldman Sachs оцінив шанси на укладення мирної угоди між Україною та РФ
Категорія
Світ
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Goldman Sachs оцінив шанси на укладення мирної угоди між Україною та РФ

Що наразі прогнозує Goldman Sachs
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Джерело:  Reuters

Поточні ціни на облігації вказують на те, що ринки вважають ймовірність підписання мирної угоди між Києвом та Москвою на рівні 70%. Про це заявив американський інвестиційний банк Goldman Sachs.

Головні тези:

  • Ціни на облігації свідчать про оптимістичний настрій ринків стосовно завершення війни.
  • Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо ситуації в Україні через дії Росії.

Що наразі прогнозує Goldman Sachs

Команда банку звертає увагу на те, що поточна оцінка набагато вища, ніж до виборів президента США Дональда Трампа в листопаді 2024 року.

Наше моделювання припускає, що поточна ринкова ціна мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі, — йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

Варто також звернути увага на те, що ця оцінка трохи нижча, ніж пік у 76% у лютому.

До слова, очільник Білого дому Дональд Трамп нещодавно заявив, що розлючений через посилення російським диктатором Володимиром Путіним терору щодо України.

За його словами, все, що зараз відбувається в Україні, — “дуже нехороша ситуація".

Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни — ред.) бомбардують як божевільні просто зараз.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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