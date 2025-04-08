Goldman Sachs оцінив шанси на укладення мирної угоди між Україною та РФ

Поточні ціни на облігації вказують на те, що ринки вважають ймовірність підписання мирної угоди між Києвом та Москвою на рівні 70%. Про це заявив американський інвестиційний банк Goldman Sachs.
Головні тези:
- Ціни на облігації свідчать про оптимістичний настрій ринків стосовно завершення війни.
- Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо ситуації в Україні через дії Росії.
Що наразі прогнозує Goldman Sachs
Команда банку звертає увагу на те, що поточна оцінка набагато вища, ніж до виборів президента США Дональда Трампа в листопаді 2024 року.
Варто також звернути увага на те, що ця оцінка трохи нижча, ніж пік у 76% у лютому.
До слова, очільник Білого дому Дональд Трамп нещодавно заявив, що розлючений через посилення російським диктатором Володимиром Путіним терору щодо України.
За його словами, все, що зараз відбувається в Україні, — “дуже нехороша ситуація".
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