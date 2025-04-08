Goldman Sachs оценил шансы на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Goldman Sachs оценил шансы на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ

ВСУ
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Источник:  Reuters

Текущие цены на облигации указывают на то, что рынки считают возможность подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой на уровне 70%. Об этом заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs.

Главные тезисы

  • Цены на облигации свидетельствуют об оптимистическом настроении рынков касательно завершения войны.
  • Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Украине из-за действий России.

Что прогнозирует Goldman Sachs

Команда банка обращает внимание на то, что текущая оценка намного выше, чем до выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года.

Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70%, — сказано в аналитической записке Goldman Sachs.

Следует также обратить внимание на то, что эта оценка несколько ниже, чем пик в 76% в феврале.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп недавно заявил, что взбешен из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора в отношении Украины.

По его словам, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".

Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне — ред.) бомбят как сумасшедшие прямо сейчас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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