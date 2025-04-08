Goldman Sachs оценил шансы на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ

Текущие цены на облигации указывают на то, что рынки считают возможность подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой на уровне 70%. Об этом заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs.

Что прогнозирует Goldman Sachs

Команда банка обращает внимание на то, что текущая оценка намного выше, чем до выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года.

Наше моделирование предполагает, что текущая рыночная цена мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70%, — сказано в аналитической записке Goldman Sachs. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что эта оценка несколько ниже, чем пик в 76% в феврале.

К слову, глава Белого дома Дональд Трамп недавно заявил, что взбешен из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора в отношении Украины.

По его словам, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".