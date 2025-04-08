Goldman Sachs оценил шансы на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ

Текущие цены на облигации указывают на то, что рынки считают возможность подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой на уровне 70%. Об этом заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs.
Главные тезисы
- Цены на облигации свидетельствуют об оптимистическом настроении рынков касательно завершения войны.
- Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Украине из-за действий России.
Что прогнозирует Goldman Sachs
Команда банка обращает внимание на то, что текущая оценка намного выше, чем до выборов президента США Дональда Трампа в ноябре 2024 года.
Следует также обратить внимание на то, что эта оценка несколько ниже, чем пик в 76% в феврале.
К слову, глава Белого дома Дональд Трамп недавно заявил, что взбешен из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора в отношении Украины.
По его словам, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".
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