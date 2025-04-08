Трамп заявил о принятии исторического решения для США

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что оборонный бюджет США впервые в истории достигнет 1 триллиона долларов, что станет рекордной суммой для страны.

Трамп анонсировал рекордный бюджет на оборону

О своем решении глава Белого дома объявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Мы очень внимательно относимся к расходам, но вооруженные силы — это то, что мы должны строить и мы должны быть сильными, потому что у вас сейчас много плохих сил. Дональд Трамп Президент США

На это решение мгновенно отреагировал глава Минобороны США Пит Хегсет.

По словам последнего, американский лидер "восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро".

В скором времени будет первый бюджет Пентагона на триллион долларов, — подчеркнул он. Поделиться

Что важно понимать, именно Пит Хегсет является одним из самых активных сторонников усилий по сокращению расходов, за которые несет ответственность Департамент эффективности правительства Илона Маска.