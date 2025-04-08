Трамп заявил о принятии исторического решения для США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп заявил о принятии исторического решения для США

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что оборонный бюджет США впервые в истории достигнет 1 триллиона долларов, что станет рекордной суммой для страны.

Главные тезисы

  • Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на это решение положительно.
  • Он озвучил прогноз, что американские вооруженные силы будут восстановлены быстро.

Трамп анонсировал рекордный бюджет на оборону

О своем решении глава Белого дома объявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Мы очень внимательно относимся к расходам, но вооруженные силы — это то, что мы должны строить и мы должны быть сильными, потому что у вас сейчас много плохих сил.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На это решение мгновенно отреагировал глава Минобороны США Пит Хегсет.

По словам последнего, американский лидер "восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро".

В скором времени будет первый бюджет Пентагона на триллион долларов, — подчеркнул он.

Что важно понимать, именно Пит Хегсет является одним из самых активных сторонников усилий по сокращению расходов, за которые несет ответственность Департамент эффективности правительства Илона Маска.

Несмотря на это, Минобороны США, бюджет которого составляет 850 миллиардов долларов в год, а штат насчитывает около 2 миллионов сотрудников, является крупнейшим правительственным учреждением.

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