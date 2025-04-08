Трамп и Маск рассорились из-за новых пошлин

Как удалось узнать журналистам, в Белом доме вспыхнул новый громкий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и членом его команды Илоном Маском. Последний начал критиковать тарифную политику американского лидера и даже призвал ее пересмотреть, пока не поздно. Однако в ответ Трамп начал угрожать, что введет дополнительные 50% пошлины.

Маск разочаровался в тарифной политике Трампа

По убеждению американского миллиардера, новые пошлины Трампа являются ударом не только по его бизнесу, но и по всей международной торговле.

На фоне последних событий Илон Маск набросился с обвинениями на главного торгового советника Белого дома Питера Наварро и подверг жесткой критике его профессиональные навыки.

По словам предпринимателя, он поддерживает идею создания зоны свободной торговли между США и Европой.

Что важно понимать, это не первый раз, когда Маск выступает против пошлин, которые ввела администрация Дональда Трампа.

5 лет назад Tesla даже подала иск против тарифной политики Белого дома, хотя сам Маск позже дистанцировался от этого решения из-за политической критики.