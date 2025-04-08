Трамп и Маск рассорились из-за новых пошлин

Как удалось узнать журналистам, в Белом доме вспыхнул новый громкий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и членом его команды Илоном Маском. Последний начал критиковать тарифную политику американского лидера и даже призвал ее пересмотреть, пока не поздно. Однако в ответ Трамп начал угрожать, что введет дополнительные 50% пошлины.
Главные тезисы
- Маск считает, что новые пошлины Трампа вредят не только его бизнесу, но и международной торговле.
- Некоторые бизнесмены, ранее поддерживавшие президента США, злы из-за решений Белого дома.
Маск разочаровался в тарифной политике Трампа
По убеждению американского миллиардера, новые пошлины Трампа являются ударом не только по его бизнесу, но и по всей международной торговле.
На фоне последних событий Илон Маск набросился с обвинениями на главного торгового советника Белого дома Питера Наварро и подверг жесткой критике его профессиональные навыки.
По словам предпринимателя, он поддерживает идею создания зоны свободной торговли между США и Европой.
Что важно понимать, это не первый раз, когда Маск выступает против пошлин, которые ввела администрация Дональда Трампа.
5 лет назад Tesla даже подала иск против тарифной политики Белого дома, хотя сам Маск позже дистанцировался от этого решения из-за политической критики.
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