В МВФ бьют тревогу из-за нового решения Трампа

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обращает внимание на то, что пошлины со стороны администрации президента США Дональда Трампа могут стать сокрушительным ударом для мировой экономики.

В МВФ оценили потенциальные последствия решений Трампа

По словам Кристалины Георгиевой, в настоящее время она и ее команда оценивают макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.

Они являются значительным риском для глобальных перспектив в период безжизненного роста, — подчеркнула глава МВФ. Поделиться

Георгиева призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что из-за решений президента США мгновенно обрушились мировые рынки.

Она также добавила, что сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике.

Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над урегулированием торговой напряженности и снижением неопределенности. Кристалина Георгиева Глава МВФ

Как уже упоминалось ранее, команда американского лидера Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и импортируемые в Америку запчасти.