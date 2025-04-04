В МВФ бьют тревогу из-за нового решения Трампа

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обращает внимание на то, что пошлины со стороны администрации президента США Дональда Трампа могут стать сокрушительным ударом для мировой экономики.
Главные тезисы
- Глава МВФ призывает международное сообщество избегать действий, обостряющих экономическую ситуацию.
- Она также добавила, что важно своевременно реагировать на новые вызовы.
В МВФ оценили потенциальные последствия решений Трампа
По словам Кристалины Георгиевой, в настоящее время она и ее команда оценивают макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.
Георгиева призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что из-за решений президента США мгновенно обрушились мировые рынки.
Она также добавила, что сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике.
Как уже упоминалось ранее, команда американского лидера Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и импортируемые в Америку запчасти.
Более того, Белый дом объявил 20% пошлины на товары из Евросоюза.
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