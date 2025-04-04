В МВФ бьют тревогу из-за нового решения Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

В МВФ бьют тревогу из-за нового решения Трампа

В МВФ оценили потенциальные последствия решений Трампа
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Источник:  Bloomberg

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обращает внимание на то, что пошлины со стороны администрации президента США Дональда Трампа могут стать сокрушительным ударом для мировой экономики.

Главные тезисы

  • Глава МВФ призывает международное сообщество избегать действий, обостряющих экономическую ситуацию.
  • Она также добавила, что важно своевременно реагировать на новые вызовы.

В МВФ оценили потенциальные последствия решений Трампа

По словам Кристалины Георгиевой, в настоящее время она и ее команда оценивают макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.

Они являются значительным риском для глобальных перспектив в период безжизненного роста, — подчеркнула глава МВФ.

Георгиева призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что из-за решений президента США мгновенно обрушились мировые рынки.

Она также добавила, что сейчас крайне важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике.

Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над урегулированием торговой напряженности и снижением неопределенности.

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

Глава МВФ

Как уже упоминалось ранее, команда американского лидера Дональда Трампа ввела пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и импортируемые в Америку запчасти.

Более того, Белый дом объявил 20% пошлины на товары из Евросоюза.

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