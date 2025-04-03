Пошлины Трампа угрожают мировой экономике рецессией — что это значит для Украины

Фондовые индексы резко снизились 3 апреля, а безопасные активы, такие как надежные облигации и золото, подорожали. Инвесторы опасаются, что новые пошлины США обострят торговую войну, грозящую ввергнуть мир в рецессию.
Главные тезисы
- Внедрение новых пошлин США может привести к рецессии в мировой экономике, что вызывает беспокойство инвесторов и грозит ухудшением экономической ситуации во всем мире.
- Украина готовится к возможному введению пошлин на американские товары, однако имеет низкие таможенные ставки по сравнению с другими странами.
- Министр экономики Украины подчеркивает важность достижения более выгодных условий торговли с США для обеспечения стабильности экономического развития страны.
Пошлины Трампа приведут к рецессии мировой экономики
Доллар упал до шестимесячного минимума после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины, поднявшие импортные налоги до самого высокого уровня за столетие.
По его словам, многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Если тарифная ставка останется неизменной в течение длительного периода, можно будет выбросить большинство прогнозов.
Рыночная капитализация Apple упала более чем на 240 млрд долл., поскольку ее акции упали на 7% во время внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6% или на 153 млрд долларов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%, а рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что пошлины, вероятно, приведут к резкому росту инфляции в США.
Нефть, показатель экономической активности, упала более чем на 2% и фьючерсы на нефть марки Brent достигли 73,3 доллара за баррель.
Цена на золото достигла рекордного максимума, превысив 3200 долл. за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,3 за доллар, поскольку валютные трейдеры искали безопасный актив за пределами доллара США. Евро вырос на 0,6% до 1,0912 доллара.
Что касается Украины, то министр экономики Юлия Свириденко считает, что будет сложно, но не критично.
Украинские пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас, говорит Свириденко, у нас есть шансы договориться о других условиях.
Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Потому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.
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