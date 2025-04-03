Пошлины Трампа угрожают мировой экономике рецессией — что это значит для Украины

Фондовые индексы резко снизились 3 апреля, а безопасные активы, такие как надежные облигации и золото, подорожали. Инвесторы опасаются, что новые пошлины США обострят торговую войну, грозящую ввергнуть мир в рецессию.

Пошлины Трампа приведут к рецессии мировой экономики

Доллар упал до шестимесячного минимума после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины, поднявшие импортные налоги до самого высокого уровня за столетие.

Это переломный момент не только для экономики США, но и для мировой экономики, заявил Олу Сонола, руководитель отдела экономических исследований США в Fitch Ratings. Поделиться

По его словам, многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии. Если тарифная ставка останется неизменной в течение длительного периода, можно будет выбросить большинство прогнозов.

Рыночная капитализация Apple упала более чем на 240 млрд долл., поскольку ее акции упали на 7% во время внебиржевых торгов. Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6% или на 153 млрд долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума в 4,04%, а рынки оценили более высокую вероятность снижения процентных ставок, даже несмотря на то, что пошлины, вероятно, приведут к резкому росту инфляции в США.

Нефть, показатель экономической активности, упала более чем на 2% и фьючерсы на нефть марки Brent достигли 73,3 доллара за баррель.

Цена на золото достигла рекордного максимума, превысив 3200 долл. за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,3 за доллар, поскольку валютные трейдеры искали безопасный актив за пределами доллара США. Евро вырос на 0,6% до 1,0912 доллара.

Что касается Украины, то министр экономики Юлия Свириденко считает, что будет сложно, но не критично.

Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Каких-то отдельных высших пошлин, как у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет. Сколько мы экспортировали в США в 2024 году? $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн — трубы. В то же время мы купили в США товаров на сумму $3,4 млрд. Юлия Свириденко Министр экономики Украины

Украинские пошлины на американские товары достаточно низкие — на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас, говорит Свириденко, у нас есть шансы договориться о других условиях.