Мита Трампа загрожують світовій економіці рецесією — що це означатиме для України

Фондові індекси різко знизилися 3 квітня, а безпечні активи, такі як надійні облігації та золото, подорожчали. Інвестори побоюються, що нові мита США загострять торгівельну війну, яка загрожує ввергнути світ у рецесію.
Головні тези:
- Впровадження нових мит США може призвести до рецесії у світовій економіці, загострюючи торгівельну війну.
- Україна готується до відновлення мит на американські товари, проте митно-тарифні ставки є низькими порівняно з іншими країнами.
- Міністерка економіки Юлія Свириденко наголошує, що для України важливо досягти більш вигідних умов торгівлі з США.
Мита Трампа призведуть до рецесії світової економіки
Долар упав до шестимісячного мінімуму після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита, які підняли імпортні податки до найвищого рівня за століття.
За його словами, багато країн, найімовірніше, опиняться в рецесії. Якщо ця тарифна ставка залишиться незмінною протягом тривалого періоду, можна буде викинути більшість прогнозів.
Ринкова капіталізація Apple впала більш ніж на 240 млрд дол, оскільки її акції впали на 7% під час позабіржових торгів. Ринкова капіталізація Nvidia знизилася на 5,6% або на 153 млрд дол.
Прибутковість 10-річних скарбничих облігацій США знизилася більш ніж на 15 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%, а ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть попри те, що мита, ймовірно, призведуть до різкого зростання інфляції в США.
Нафта, показник економічної активності, впала більш ніж на 2%, і ф'ючерси на нафту марки Brent досягли 73,3 долара за барель.
Ціна на золото сягнула рекордного максимуму, перевищивши 3200 дол за унцію, а японська єна підскочила більш ніж на 1% до 147,3 за долар, оскільки валютні трейдери шукали безпечний актив за межами долара США. Євро зріс на 0,6% до 1,0912 долара.
Щодо України, то міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що буде складно, але не критично.
Українські мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%. Тому зараз, каже Свириденко, в нас є шанси домовитись на інші умови.
Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови.
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