Червоних ліній немає. ЄС готує жорстку відповідь на мита США
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Економіка
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Червоних ліній немає. ЄС готує жорстку відповідь на мита США

ЄС налаштований дати відсіч США
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Джерело:  El Pais

Як вдалося дізнатися виданню El Pais, наразі офіційний Брюссель готує симетричні торговельні заходи проти Сполучених Штатів Америки. Вони включатимуть нові мита та, ймовірно, більш жорсткі рішення.

Головні тези:

  • Європейський Союз готовий вдаватися до симетричних заходів, щоб зупинити Дональда Трампа.
  • У разі введення 25% мита на товари з ЄС, можлива "немислима" ескалація торговельної війни між обома сторонами.

ЄС налаштований дати відсіч США

Журналісти посилаються на високопоставлене джерело в Європейському Союзі.

Як стверджує інсайдер, під час обговорень у Брюсселі не виключали закриття європейського ринку для низки американських товарів та послуг.

Окрім того, наразі тривають дискусії щодо обмеження участі їхніх компаній у тендерах й проєктах, які фінансуються з бюджету ЄС.

У європейському каталозі заходів у відповідь немає червоних ліній, — наголосило анонімне джерело.

Згідно з даними ЗМІ, якщо американський лідер Дональд Трамп запровадить мита проти країн Євросоюзу, варто чекати на "немислиму" ескалацію торговельної війни.

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 25% мита на товари з Європейського Союзу.

На його переконання, об'єднання країн було створене, щоб "грабувати Сполучені Штати Америки". ​

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