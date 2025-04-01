Червоних ліній немає. ЄС готує жорстку відповідь на мита США

Як вдалося дізнатися виданню El Pais, наразі офіційний Брюссель готує симетричні торговельні заходи проти Сполучених Штатів Америки. Вони включатимуть нові мита та, ймовірно, більш жорсткі рішення.
Головні тези:
- Європейський Союз готовий вдаватися до симетричних заходів, щоб зупинити Дональда Трампа.
- У разі введення 25% мита на товари з ЄС, можлива "немислима" ескалація торговельної війни між обома сторонами.
ЄС налаштований дати відсіч США
Журналісти посилаються на високопоставлене джерело в Європейському Союзі.
Як стверджує інсайдер, під час обговорень у Брюсселі не виключали закриття європейського ринку для низки американських товарів та послуг.
Окрім того, наразі тривають дискусії щодо обмеження участі їхніх компаній у тендерах й проєктах, які фінансуються з бюджету ЄС.
Згідно з даними ЗМІ, якщо американський лідер Дональд Трамп запровадить мита проти країн Євросоюзу, варто чекати на "немислиму" ескалацію торговельної війни.
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 25% мита на товари з Європейського Союзу.
На його переконання, об'єднання країн було створене, щоб "грабувати Сполучені Штати Америки".
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