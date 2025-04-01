Красных линий нет. ЕС готовит жесткий ответ на пошлины США
Категория
Экономика
Дата публикации

Красных линий нет. ЕС готовит жесткий ответ на пошлины США

ЕС настроен дать отпор США
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Источник:  El Pais

Как удалось узнать изданию El Pais, официальный Брюссель готовит симметричные торговые меры против Соединенных Штатов Америки. Они будут включать в себя новые пошлины и, вероятно, более жесткие решения.

Главные тезисы

  • Европейский Союз готов прибегать к симметричным мерам, чтобы остановить Дональда Трампа.
  • В случае введения 25% пошлины на товары из ЕС возможна "немыслимая" эскалация торговой войны между обеими сторонами.

ЕС настроен дать отпор США

Журналисты ссылаются на высокопоставленный источник в Европейском Союзе.

Как утверждает инсайдер, в ходе обсуждения в Брюсселе не исключалось закрытие европейского рынка для ряда американских товаров и услуг.

Кроме того, продолжаются дискуссии по ограничению участия их компаний в тендерах и проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

В европейском каталоге ответных мер нет красных линий, — подчеркнул анонимный источник.

Согласно данным СМИ, если американский лидер Дональд Трамп введет пошлины против стран Евросоюза, следует ожидать "немыслимую" эскалацию торговой войны.

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп объявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из Европейского Союза.

По его убеждению, объединение стран было создано, чтобы "грабить Соединенные Штаты Америки". ​

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