ЕС собирается ввести пошлины на всю агропродукцию из России и Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов согласовал мандат для дальнейших переговоров с Европарламентом о введении тарифов на сельскохозяйственную продукцию и удобрения происхождением из России и Беларуси с целью защиты рынка ЕС, уменьшения поступлений в РФ и способности Кремля финансировать продолжение войны против Украины.

Послы ЕС согласовали новые пошлины на агропродукцию из РФ и РБ

Совет ЕС принял позицию на переговоры с Европейским парламентом относительно регуляторных правил по применению тарифов на остальную аграрную продукцию из России и Беларуси, а также на определенные азотные удобрения. Как ожидается, эти тарифы сократят российские экспортные поступления и ограничат способность России финансировать агрессивную войну против Украины, говорится в сообщении.

Как отмечается ранее в 2023 году, ЕС уже ввел тарифы против определенных видов аграрной продукции из России, в частности зерновых культур, но в то время эти защитные меры охватывали лишь 15 процентов российского аграрного экспорта.

После того, как будут введены новые тарифы, под их действие подпадает вся аграрная продукция происхождением из России.

Речь идет о значительных суммах денег. Например, по состоянию на 2023 год, 25 процентов всего импорта удобрений в ЕС приходилось на Россию — в объеме около 3,6 млн. тонн, что принесло 1,28 млрд. евро в бюджет Кремля.

Новые тарифы, согласованные сегодня Комитетом постоянных представителей ЕС, сократят зависимость европейских стран от аграрного импорта из России и Беларуси, стимулируют развитие европейской промышленности по производству удобрений и позволят убедиться, что Россия не получает коммерческих преимуществ от продолжения экспорта в ЕС. Поделиться

При этом тарифы на российские и белорусские удобрения будут вводиться постепенно, в течение трех лет, с одновременной диверсификацией поставок удобрений из третьих стран, чтобы обеспечить их доступность для европейских фермеров.