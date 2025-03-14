ЕС собирается ввести пошлины на всю агропродукцию из России и Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов согласовал мандат для дальнейших переговоров с Европарламентом о введении тарифов на сельскохозяйственную продукцию и удобрения происхождением из России и Беларуси с целью защиты рынка ЕС, уменьшения поступлений в РФ и способности Кремля финансировать продолжение войны против Украины.
Главные тезисы
- Введение пошлин на агропродукцию России и Беларуси призвано защитить рынок ЕС и снизить возможность финансирования войны против Украины со стороны России.
- Новые тарифы способствуют развитию европейской промышленности и увеличат самодостаточность аграрного сектора.
- ЕС уже ввел тарифы на часть агропродукции из России, но новые меры затронут всю аграрную продукцию, что существенно отразится на экспорте России и бюджете Кремля.
Послы ЕС согласовали новые пошлины на агропродукцию из РФ и РБ
Совет ЕС принял позицию на переговоры с Европейским парламентом относительно регуляторных правил по применению тарифов на остальную аграрную продукцию из России и Беларуси, а также на определенные азотные удобрения. Как ожидается, эти тарифы сократят российские экспортные поступления и ограничат способность России финансировать агрессивную войну против Украины, говорится в сообщении.
Как отмечается ранее в 2023 году, ЕС уже ввел тарифы против определенных видов аграрной продукции из России, в частности зерновых культур, но в то время эти защитные меры охватывали лишь 15 процентов российского аграрного экспорта.
После того, как будут введены новые тарифы, под их действие подпадает вся аграрная продукция происхождением из России.
Речь идет о значительных суммах денег. Например, по состоянию на 2023 год, 25 процентов всего импорта удобрений в ЕС приходилось на Россию — в объеме около 3,6 млн. тонн, что принесло 1,28 млрд. евро в бюджет Кремля.
При этом тарифы на российские и белорусские удобрения будут вводиться постепенно, в течение трех лет, с одновременной диверсификацией поставок удобрений из третьих стран, чтобы обеспечить их доступность для европейских фермеров.
Как только Европейский парламент согласует предложенные меры, Совет ЕС будет способен формально принять новые регуляторные правила квалифицированным большинством голосов.
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