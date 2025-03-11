Пошлины до 50%. Трамп нанес жесткий удар по Канаде

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил повышение пошлин на часть канадских товаров до 50% в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налога на электроэнергию для США.
Главные тезисы
- Трамп угрожает повысить тарифы на импортируемые в США автомобили, если Канада не отменит свои последние решения.
- Президент США спровоцировал резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Оттавой.
Трамп продолжает торговую войну против Канады
По словам президента США, он приказал своему министру торговли добавить дополнительные 25%-ные тарифы на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады.
Такое решение американский лидер принял после того, как провинция Онтарио установила 25%-ный тариф на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты.
Дональд Трамп также добавил, что этот тариф вступит в силу 12 марта.
По словам главы Белого дома, "если другие давно существующие кричащие тарифы не будут отменены Канадой" — он 2 апреля существенно повысит тарифы на импортируемые в США автомобили.
Таким образом Дональд Трамп фактически пригрозил уничтожить автомобильную промышленность в Канаде.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-