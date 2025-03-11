Пошлины до 50%. Трамп нанес жесткий удар по Канаде

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил повышение пошлин на часть канадских товаров до 50% в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налога на электроэнергию для США.

Трамп продолжает торговую войну против Канады

По словам президента США, он приказал своему министру торговли добавить дополнительные 25%-ные тарифы на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады.

Такое решение американский лидер принял после того, как провинция Онтарио установила 25%-ный тариф на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты.

Дональд Трамп также добавил, что этот тариф вступит в силу 12 марта.

Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в электроэнергетике в находящейся под угрозой зоне. Это позволит США быстро сделать все необходимое, чтобы снизить эту неправомерную угрозу со стороны Канады. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, "если другие давно существующие кричащие тарифы не будут отменены Канадой" — он 2 апреля существенно повысит тарифы на импортируемые в США автомобили.