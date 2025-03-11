Команда Трампа оценила первые часы переговоров с Украиной

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц лаконично высказался о ходе переговоров с украинской делегацией, которые уже несколько часов продолжаются в Саудовской Аравии. Конкретных результатов пока нет, однако команда Трампа настроена оптимистично.
Главные тезисы
- Первые часы переговоров Украина называет "конструктивными".
- Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.
США удовлетворены ходом переговоров с Украиной
По словам американских журналистов, прошло 3 часов 20 минут, прежде чем стороны решили отправиться на передышку.
Первыми на перерыв вышли глава Госдепа Марко Рубио и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц.
Когда представители СМИ поинтересовались у последнего, как все проходит, он ответил коротко: "Идем к цели".
Кстати, глава Офиса президента Украины и член украинской делегации Андрей Ермак также прокомментировал ход переговоров.
Как утверждают СМИ, высокопоставленное украинское чиновник заявил им, что переговоры "начались очень конструктивно".
Около 16:30 стало известно, что завершился первый раунд переговоров в Саудовской Аравии, однако конкретных результатов пока никто не объявлял.
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