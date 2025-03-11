Команда Трампа оценила первые часы переговоров с Украиной

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц лаконично высказался о ходе переговоров с украинской делегацией, которые уже несколько часов продолжаются в Саудовской Аравии. Конкретных результатов пока нет, однако команда Трампа настроена оптимистично.

США удовлетворены ходом переговоров с Украиной

По словам американских журналистов, прошло 3 часов 20 минут, прежде чем стороны решили отправиться на передышку.

Первыми на перерыв вышли глава Госдепа Марко Рубио и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц.

Когда представители СМИ поинтересовались у последнего, как все проходит, он ответил коротко: "Идем к цели".

Кстати, глава Офиса президента Украины и член украинской делегации Андрей Ермак также прокомментировал ход переговоров.

Работа продолжается, — написал он в своих соцсетях. Поделиться

Как утверждают СМИ, высокопоставленное украинское чиновник заявил им, что переговоры "начались очень конструктивно".