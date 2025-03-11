Команда Трампа оценила первые часы переговоров с Украиной
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Команда Трампа оценила первые часы переговоров с Украиной

Волц
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Источник:  CNN

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц лаконично высказался о ходе переговоров с украинской делегацией, которые уже несколько часов продолжаются в Саудовской Аравии. Конкретных результатов пока нет, однако команда Трампа настроена оптимистично.

Главные тезисы

  • Первые часы переговоров Украина называет "конструктивными".
  • Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

США удовлетворены ходом переговоров с Украиной

По словам американских журналистов, прошло 3 часов 20 минут, прежде чем стороны решили отправиться на передышку.

Первыми на перерыв вышли глава Госдепа Марко Рубио и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц.

Когда представители СМИ поинтересовались у последнего, как все проходит, он ответил коротко: "Идем к цели".

Кстати, глава Офиса президента Украины и член украинской делегации Андрей Ермак также прокомментировал ход переговоров.

Работа продолжается, — написал он в своих соцсетях.

Как утверждают СМИ, высокопоставленное украинское чиновник заявил им, что переговоры "начались очень конструктивно".

Около 16:30 стало известно, что завершился первый раунд переговоров в Саудовской Аравии, однако конкретных результатов пока никто не объявлял.

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