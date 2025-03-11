Шок и удивление. Как в Москве реагируют на самую масштабную атаку дронов

Ночью 11 марта Украина совершила самую массированную атаку дронов на Россию, атаковав в том числе и столицу страны-агрессорки — Москву. Речь шла о сотнях беспилотников, однако их точное количество пока не раскрывается. Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогло сбить 337 из них.
Главные тезисы
- Самая масштабная атака дронов на Россию вызвала шок и удивление среди жителей Москвы.
- Это было очередное доказательство несостоятельности ПВО РФ защитить страну от воздушных нападений.
Москвичи в шоке из-за масштабов новой атаки Украины
С жителями российской столицы решил пообщаться корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
По словам самих москвичей, они до сих пор не могут поверить в то, что так много украинских ударных дронов смогли прорваться в главный город России этой ночью.
Айвор Беннетт утверждает, что в глазах москвичей были "шок и удивление".
К слову, власти РФ утверждают, что в Московской области якобы сбили 73 беспилотника.
Генштаб ВСУ впоследствии сообщил, что Силы обороны Украины смогли поразить производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-