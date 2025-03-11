Шок и удивление. Как в Москве реагируют на самую масштабную атаку дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Шок и удивление. Как в Москве реагируют на самую масштабную атаку дронов

Москвичи в шоке из-за масштабов новой атаки Украины
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Источник:  Sky News

Ночью 11 марта Украина совершила самую массированную атаку дронов на Россию, атаковав в том числе и столицу страны-агрессорки — Москву. Речь шла о сотнях беспилотников, однако их точное количество пока не раскрывается. Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогло сбить 337 из них.

Главные тезисы

  • Самая масштабная атака дронов на Россию вызвала шок и удивление среди жителей Москвы.
  • Это было очередное доказательство несостоятельности ПВО РФ защитить страну от воздушных нападений.

Москвичи в шоке из-за масштабов новой атаки Украины

С жителями российской столицы решил пообщаться корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По словам самих москвичей, они до сих пор не могут поверить в то, что так много украинских ударных дронов смогли прорваться в главный город России этой ночью.

Это была самая большая атака украинских беспилотников на российскую столицу с начала войны, — отмечает журналист.

Айвор Беннетт утверждает, что в глазах москвичей были "шок и удивление".

Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и долетели так далеко. Другой сказал, что они не могут дождаться, когда все это закончится, они молятся, чтобы этот конфликт завершился, — добавил корреспондент Sky News.

К слову, власти РФ утверждают, что в Московской области якобы сбили 73 беспилотника.

Генштаб ВСУ впоследствии сообщил, что Силы обороны Украины смогли поразить производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине.

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