Шок и удивление. Как в Москве реагируют на самую масштабную атаку дронов

Ночью 11 марта Украина совершила самую массированную атаку дронов на Россию, атаковав в том числе и столицу страны-агрессорки — Москву. Речь шла о сотнях беспилотников, однако их точное количество пока не раскрывается. Минобороны РФ утверждает, что их ПВО якобы смогло сбить 337 из них.

Москвичи в шоке из-за масштабов новой атаки Украины

С жителями российской столицы решил пообщаться корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По словам самих москвичей, они до сих пор не могут поверить в то, что так много украинских ударных дронов смогли прорваться в главный город России этой ночью.

Это была самая большая атака украинских беспилотников на российскую столицу с начала войны, — отмечает журналист. Поделиться

Айвор Беннетт утверждает, что в глазах москвичей были "шок и удивление".

Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и долетели так далеко. Другой сказал, что они не могут дождаться, когда все это закончится, они молятся, чтобы этот конфликт завершился, — добавил корреспондент Sky News. Поделиться

К слову, власти РФ утверждают, что в Московской области якобы сбили 73 беспилотника.