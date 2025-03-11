Журналисты обращают внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин намеренно выдвинул неприемлемые для Киева требования касательно прекращения огня, поскольку в любом случае не собирается идти ни на какие компромиссы. Более того, таким образом нелегитимный глава Кремля пытается обхитрить президента США Дональда Трампа.

Путин только имитирует стремление к миру

Эксперты пришли к выводу, что последние заявления российского диктатора идут в разрез с тем, что происходит на фронте и за его пределами.

Как известно, в последние недели армия РФ существенно усилили террор против украинского народа, а также пытается захватить как можно больше новых территорий.

Это также противоречит взглядам Трампа, высказанным в Белом доме в пятницу, когда он сказал журналистам, что считает, что Путин хочет мира, пишет Bloomberg. Поделиться

Журналисты обращают внимание на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который цинично солгал, что такая оценка западных чиновников позиции России "не соответствует действительности".

Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, и мы действительно предпочитаем достигать своих целей мирным и дипломатическим путем. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По словам последнего, "если сегодня и завтра будет показано, что Украина готова к переговорам, это будет другая история".