США прекращают поддержку украинских F-16, однако выход есть

Команда президента США Дональда Трампа приказала прекратить жизненно важную поддержку для средств глушения истребителей F-16, которые есть в Украине. Что важно понимать, это может лишить украинские ВВС важнейших средств воздушного противодействия.
Главные тезисы
- Французские Mirage могут стать альтернативой F-16 для защиты украинского неба.
- Новые системы радиоэлектронного противодействия на французских Mirage 2000 могут значительно улучшить потенциальные возможности украинских ВВС в условиях современных боевых действий.
Французские Mirage могут защитить украинское небо
Аналитик Дэвид Акс обращает внимание на то, что украинские силы действительно оказались в затруднительной ситуации после решения Трампа, однако она не безвыходная.
Эксперт советует ВСУ на данном этапе сконцентрироваться на французских истребителях Dassault Mirage 2000.
Что важно понимать, Министерство обороны Франции пообещало установить новые средства радиоэлектронного противодействия на Mirage 2000 в преддверии предоставления их Украине.
Вполне возможно, речь шла об аналоговом комплексе Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровом Integrated Countermeasures Suite Mark 3.
По словам Дэвида Акса, в будущем украинские воины могли бы переоснастить свои F-16 неамериканскими средствами радиоэлектронного противодействия.
Однако, что важно понимать, на это уйдет много времени и денег.
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