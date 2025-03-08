Курская операция. Тысячи бойцы ВСУ оказались под угрозой окружения

Согласно данным издания The Telegraph, около 10 тысяч украинских воинов оказались под угрозой окружения на российской Курщине. Это произошло после того, как солдаты РФ прорвались через линию фронта и продвинулись на критически важную линию поставок ВСУ сразу с двух направлений.

Ситуация в Курской области стремительно обостряется

Как удалось узнать журналистам, солдаты РФ прорвались в Суджу. Врагу удалось это сделать, когда он пересек границу с Сумской областью с севера 7 марта.

К штурмам привлечены многие военные КНДР, которые делают все возможное, чтобы отрезать бойцов ВСУ от основных сил и оставить их без логистики.

Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный, — заявил СМИ один из украинских сержантов. Поделиться

Согласно данным проекта Deepstate, почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

С заявлением на этот счет также выступил глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он обращает внимание на то, что солдаты РФ хотят взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки Сумской области до Суджи.