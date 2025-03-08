Курская операция. Тысячи бойцы ВСУ оказались под угрозой окружения

Согласно данным издания The Telegraph, около 10 тысяч украинских воинов оказались под угрозой окружения на российской Курщине. Это произошло после того, как солдаты РФ прорвались через линию фронта и продвинулись на критически важную линию поставок ВСУ сразу с двух направлений.
Главные тезисы
- По данным проекта Deepstate, почти три четверти украинских сил могут быть разделены на две части на территории России.
- Украинские подразделения, в том числе элитные, продолжают воевать на российской Курщине, пытаясь отбиться от врага.
Ситуация в Курской области стремительно обостряется
Как удалось узнать журналистам, солдаты РФ прорвались в Суджу. Врагу удалось это сделать, когда он пересек границу с Сумской областью с севера 7 марта.
К штурмам привлечены многие военные КНДР, которые делают все возможное, чтобы отрезать бойцов ВСУ от основных сил и оставить их без логистики.
Согласно данным проекта Deepstate, почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.
С заявлением на этот счет также выступил глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он обращает внимание на то, что солдаты РФ хотят взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки Сумской области до Суджи.
Что важно понимать, на территории российской Курщины продолжают действовать элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения.
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