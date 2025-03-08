Путин все понял. Что не так с новыми угрозами Трампа России

Американский лидер Дональд Трамп пытается обмануть весь мир, угрожая России "пустыми" санкциями. Таким образом президент США хочет создать иллюзию баланса в своем отношении к РФ и Украине. Об этом предупредил экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон объяснил последние заявления Трампа

По убеждению американского политика, российский диктатор понимает, что новые угрозы Трампа — это пустой звук, поэтому они не оказывают на Кремль никакого влияния.

Он (Трамп — ред.) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах. Джон Болтон Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Американский политик обращает внимание на то, что российский импорт в Штаты за 2024 год составил чуть менее 3 млрд долларов.

Что важно понимать, это очень низкий показатель, если сравнивать с объемом торговли США с другими странами.

Согласно данным Болтона, за период полномасштабной войны объем российского импорта в Штаты сократился на 90%. Именно поэтому тарифы не имеют никакого смысла.

Что касается будущих санкционных ударов, то здесь нельзя игнорировать тот факт, что Россия успешно научилась обходить ограничения, особенно финансовые.