Путин все понял. Что не так с новыми угрозами Трампа России
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин все понял. Что не так с новыми угрозами Трампа России

Путин
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Источник:  CNN

Американский лидер Дональд Трамп пытается обмануть весь мир, угрожая России "пустыми" санкциями. Таким образом президент США хочет создать иллюзию баланса в своем отношении к РФ и Украине. Об этом предупредил экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Главные тезисы

  • Российский президент знает, что новые угрозы Трампа – это пустой звук.
  • Россия успешно научилась обходить санкции, в частности, финансовые, поэтому будущие санкционные удары не станут для нее катастрофическими.

Болтон объяснил последние заявления Трампа

По убеждению американского политика, российский диктатор понимает, что новые угрозы Трампа — это пустой звук, поэтому они не оказывают на Кремль никакого влияния.

Он (Трамп — ред.) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах.

Джон Болтон

Джон Болтон

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Американский политик обращает внимание на то, что российский импорт в Штаты за 2024 год составил чуть менее 3 млрд долларов.

Что важно понимать, это очень низкий показатель, если сравнивать с объемом торговли США с другими странами.

Согласно данным Болтона, за период полномасштабной войны объем российского импорта в Штаты сократился на 90%. Именно поэтому тарифы не имеют никакого смысла.

Что касается будущих санкционных ударов, то здесь нельзя игнорировать тот факт, что Россия успешно научилась обходить ограничения, особенно финансовые.

Я думаю, Путин все прекрасно понял, что эта угроза была абсолютно пустой, — подчеркнул Джон Болтон.

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