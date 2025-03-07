Трамп планирует пересмотреть временный правовой статус украинцев в США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в его команде продолжаются дискуссии о сохранении временного права на пребывание в США тех граждан Украины, которые выехали за границу в связи с войной.

Трамп может принять еще одно жесткое решение в отношении украинцев

Президент США продолжает уверять, что он и его администрация не намерены кому-то навредить.

На этом фоне он дал понять, что планирует рассмотреть вопрос о дальнейшем сохранении или отмене правового статуса украинцев в США, уехавших из Украины из-за войны.

Есть люди, которые думают, что это правильно, некоторые думают, что нет, и я скоро буду принимать решение. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, накануне спикер Белого дома назвала "фейком" информацию журналистов о том, что такой шаг обсуждается.

По словам инсайдеров, чиновник-представитель администрации Дональда Трампа заявил, что решение относительно украинцев может быть принято в апреле.

Он также добавил, что вопрос об этом подняли еще до встречи руководства США и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась ссорой.