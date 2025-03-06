У Трампа назвали войну России против Украины "прокси-конфликтом" между США и РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, прокси-войну между США, поддерживающими Киев, и Россией. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.
Главные тезисы
- Война в Украине рассматривается Трампом и Рубио как прокси-конфликт между США и Россией.
- Госсекретарь отмечает отсутствие четкого мирного плана по окончанию войны.
- Трамп призывает Россию и Украину к переговорам.
Рубио считает войну РФ против Украины "прокси-конфликтом" между США и Россией
Об этом он сказал в интервью Fox News.
По его словам, ни у одной из сторон нет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится только к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.
Рубио отметил, что Россия, хотя и испытала трудности в начале войны, остается великим государством и достигла определенного прогресса, но в то же время не имеет значительного преимущества. В связи с этим конфликт зашел в тупик. Он отметил, что Трамп стремится найти путь к миру, привлекая обе стороны к переговорам, и призвал Украину не саботировать этот процесс.
По словам сенатора, напряженность между Киевом и Вашингтоном возросла после заявления вице-президента США о необходимости дипломатического решения войны.
В то же время, он выразил надежду, что эта позиция будет пересмотрена, поскольку переговоры неизбежно потребуют уступок обеих сторон.
Мы должны посадить украинцев и россиян за стол переговоров, и только Трамп может сделать это возможным.
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