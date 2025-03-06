У Трампа назвали войну России против Украины "прокси-конфликтом" между США и РФ
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Политика
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У Трампа назвали войну России против Украины "прокси-конфликтом" между США и РФ

Трамп
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Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, прокси-войну между США, поддерживающими Киев, и Россией. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

Главные тезисы

  • Война в Украине рассматривается Трампом и Рубио как прокси-конфликт между США и Россией.
  • Госсекретарь отмечает отсутствие четкого мирного плана по окончанию войны.
  • Трамп призывает Россию и Украину к переговорам.

Рубио считает войну РФ против Украины "прокси-конфликтом" между США и Россией

Об этом он сказал в интервью Fox News.

И, откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами — США, помогающими Украине, и Россией, и она должна закончиться. И ни у кого нет, ни идеи, ни плана, как положить этому конец.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

По его словам, ни у одной из сторон нет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится только к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.

Рубио отметил, что Россия, хотя и испытала трудности в начале войны, остается великим государством и достигла определенного прогресса, но в то же время не имеет значительного преимущества. В связи с этим конфликт зашел в тупик. Он отметил, что Трамп стремится найти путь к миру, привлекая обе стороны к переговорам, и призвал Украину не саботировать этот процесс.

По словам сенатора, напряженность между Киевом и Вашингтоном возросла после заявления вице-президента США о необходимости дипломатического решения войны.

Зеленский решил бросить вызов вице-президенту и подвергнуть сомнению саму возможность дипломатии, — отметил Рубио, добавив, что именно это и привело к конфликту.

В то же время, он выразил надежду, что эта позиция будет пересмотрена, поскольку переговоры неизбежно потребуют уступок обеих сторон.

Мы должны посадить украинцев и россиян за стол переговоров, и только Трамп может сделать это возможным.

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