Команда Трампа начинает мощную информационную атаку на Украину
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Команда Трампа начинает мощную информационную атаку на Украину

Трамп
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Источник:  online.ua

Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна" Валерий Пекарь обратился ко всем украинцам с важным предупреждением. Он обращает внимание на то, что ближайшие недели будут очень тяжелыми, поскольку администрация президента США Дональда Трамп начинает масштабную информационную атаку против Украины.

Главные тезисы

  • Главная проблема заключается в нежелании Трампа использовать рычаги влияния на диктатора Путина из-за страха перед коллапсом российского режима.
  • Для украинцев важно понять, что благодарности и извинения не помогут, ведь президент США давно решил остановить помощь Украине.

Чего дальше ждать от Трампа и его команды

Как отмечает Валерий Пекарь, Белый дом может начать использовать много циничных российских нарративов, к примеру:

  • Украина искусственно созданная страна, ее не должно существовать;

  • Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID;

  • Украина населена в основном россиянами, которые хотят домой в Россию;

  • Украина — диктатура, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты.

  • В Украине незаконно производится оружие массового поражения. (И во всем этом виноват Джо экс-президент США Джо Байден.)

Следующие несколько недель будет очень тяжело. Выглядит, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается. Это часть мирного плана Трампа. Ему нужно немедленно завершить войну, а Путин не готов к переговорам — он готов только принять украинскую капитуляцию в виде демилитаризации, денацификации и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего между ичкерийским и грузинским сценариями.

Валерий Пекарь

Валерий Пекарь

Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна"

Что важно понимать, главная проблема заключается в том, что Дональд Трамп не хочет использовать рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Пекарь подчеркивает, что президент США действительно боится коллапса российского режима, ведь Россию надо сохранить и использовать против Китая.

Все, что мы можем сделать, доказать, что мы не более, а менее пригодны к давлению. Что мы не можем уступить под давлением, потому что это значит уступить жизнь наших друзей, родственников, может, даже нашу собственную. Я вижу, что многие из вас не верят в возможность Бучи и Мариуполя по всей стране, а верят в учтивость и порядочность российских оккупационных войск. Я не знаю, что нужно, чтобы эти люди поверили. Сто лет назад это уже было.

По словам Валерия Пекаря, нельзя верить в то, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи.

Что важно понимать, какие-либо благодарности и извинение не помогут, ведь Трамп давно решил остановить помощь для Украины, ведь верит, что это остановит войну.

Эта информационная атака не будет вечной. Время двигается быстро. Выстоим — дальше будет. В мире есть немало сил, которым невыгодно наше поражение. Прежде всего, нам самим.

Валерий Пекарь

Валерий Пекарь

Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна"

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