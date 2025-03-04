Команда Трампа начинает мощную информационную атаку на Украину

Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна" Валерий Пекарь обратился ко всем украинцам с важным предупреждением. Он обращает внимание на то, что ближайшие недели будут очень тяжелыми, поскольку администрация президента США Дональда Трамп начинает масштабную информационную атаку против Украины.

Чего дальше ждать от Трампа и его команды

Как отмечает Валерий Пекарь, Белый дом может начать использовать много циничных российских нарративов, к примеру:

Украина искусственно созданная страна, ее не должно существовать;

Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID;

Украина населена в основном россиянами, которые хотят домой в Россию;

Украина — диктатура, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты.

В Украине незаконно производится оружие массового поражения. (И во всем этом виноват Джо экс-президент США Джо Байден.)

Следующие несколько недель будет очень тяжело. Выглядит, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается. Это часть мирного плана Трампа. Ему нужно немедленно завершить войну, а Путин не готов к переговорам — он готов только принять украинскую капитуляцию в виде демилитаризации, денацификации и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего между ичкерийским и грузинским сценариями. Валерий Пекарь Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна"

Что важно понимать, главная проблема заключается в том, что Дональд Трамп не хочет использовать рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Пекарь подчеркивает, что президент США действительно боится коллапса российского режима, ведь Россию надо сохранить и использовать против Китая.

Все, что мы можем сделать, доказать, что мы не более, а менее пригодны к давлению. Что мы не можем уступить под давлением, потому что это значит уступить жизнь наших друзей, родственников, может, даже нашу собственную. Я вижу, что многие из вас не верят в возможность Бучи и Мариуполя по всей стране, а верят в учтивость и порядочность российских оккупационных войск. Я не знаю, что нужно, чтобы эти люди поверили. Сто лет назад это уже было. Поделиться

По словам Валерия Пекаря, нельзя верить в то, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи.

Что важно понимать, какие-либо благодарности и извинение не помогут, ведь Трамп давно решил остановить помощь для Украины, ведь верит, что это остановит войну.