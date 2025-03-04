Команда Трампа начинает мощную информационную атаку на Украину

Общественный деятель и соучредитель платформы "Новая страна" Валерий Пекарь обратился ко всем украинцам с важным предупреждением. Он обращает внимание на то, что ближайшие недели будут очень тяжелыми, поскольку администрация президента США Дональда Трамп начинает масштабную информационную атаку против Украины.
Главные тезисы
- Главная проблема заключается в нежелании Трампа использовать рычаги влияния на диктатора Путина из-за страха перед коллапсом российского режима.
- Для украинцев важно понять, что благодарности и извинения не помогут, ведь президент США давно решил остановить помощь Украине.
Чего дальше ждать от Трампа и его команды
Как отмечает Валерий Пекарь, Белый дом может начать использовать много циничных российских нарративов, к примеру:
Украина искусственно созданная страна, ее не должно существовать;
Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID;
Украина населена в основном россиянами, которые хотят домой в Россию;
Украина — диктатура, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты.
В Украине незаконно производится оружие массового поражения. (И во всем этом виноват Джо экс-президент США Джо Байден.)
Что важно понимать, главная проблема заключается в том, что Дональд Трамп не хочет использовать рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина.
Пекарь подчеркивает, что президент США действительно боится коллапса российского режима, ведь Россию надо сохранить и использовать против Китая.
По словам Валерия Пекаря, нельзя верить в то, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи.
Что важно понимать, какие-либо благодарности и извинение не помогут, ведь Трамп давно решил остановить помощь для Украины, ведь верит, что это остановит войну.
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