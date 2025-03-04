Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть возможность вернуться к переговорам с Белым домом касательно завершения войны, если у него будет "серьезное предложение" в этом вопросе.
Главные тезисы
- Белый дом оставляет дверь открытой для Украины, если Зеленский будет готов обсудить мирный план и "серьезно займется деталями".
- Вэнс продолжает уверять, что Трамп проводит переговоры с россиянами, где действует принцип "доверяй, но проверяй".
Вэнс утверждает, что двери для Украины до сих пор открыты
Приспешник Дональда Трампа продолжает цинично врать, что Владимир Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе.
Однако никаких подтверждений своими словами он не предоставил.
Журналисты поинтересовались у Вэнса, есть ли еще шанс у украинского лидера вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план.
По словам вице-президента США, если Зеленский "серьезно займется деталями", то команда Дональда Трампа будет настроена возобновить диалог с Киевом в этом вопросе.
На этом фоне Вэнс продолжает уверять, что президент США не просто воспринимает заявления российского диктатора как истину — Трамп якобы проводит переговоры с россиянами, где есть взаимные уступки и действует принцип "доверяй, но проверяй".
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