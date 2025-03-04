"Серьезное предложение". Вэнс выдвинул Зеленскому новое требование

Я думаю, что если бы он позвонил по телефону и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, действительно имеющие значение, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно всерьез приобщиться к обсуждению деталей.