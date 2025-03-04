"Серьезное предложение". Вэнс выдвинул Зеленскому новое требование
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"Серьезное предложение". Вэнс выдвинул Зеленскому новое требование

Вэнс утверждает, что двери для Украины до сих пор открыты
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Источник:  Fox News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть возможность вернуться к переговорам с Белым домом касательно завершения войны, если у него будет "серьезное предложение" в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Белый дом оставляет дверь открытой для Украины, если Зеленский будет готов обсудить мирный план и "серьезно займется деталями".
  • Вэнс продолжает уверять, что Трамп проводит переговоры с россиянами, где действует принцип "доверяй, но проверяй".

Вэнс утверждает, что двери для Украины до сих пор открыты

Приспешник Дональда Трампа продолжает цинично врать, что Владимир Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе.

Однако никаких подтверждений своими словами он не предоставил.

Журналисты поинтересовались у Вэнса, есть ли еще шанс у украинского лидера вернуться в Белый дом, если он скажет, что готов обсудить мирный план.

По словам вице-президента США, если Зеленский "серьезно займется деталями", то команда Дональда Трампа будет настроена возобновить диалог с Киевом в этом вопросе.

Я думаю, что если бы он позвонил по телефону и имел серьезное предложение относительно того, как он собирается участвовать в процессе. Послушайте, есть детали, действительно имеющие значение, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы говорили с некоторыми нашими союзниками, ему нужно всерьез приобщиться к обсуждению деталей.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

На этом фоне Вэнс продолжает уверять, что президент США не просто воспринимает заявления российского диктатора как истину — Трамп якобы проводит переговоры с россиянами, где есть взаимные уступки и действует принцип "доверяй, но проверяй".

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