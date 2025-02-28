Способна ли Европа самостоятельно обеспечить оружием Украину — мнение эксперта

Олег Катков, военный эксперт и главный редактор Defense Express, отметил, что сейчас в Европе отдают себе отчет, что они самостоятельно должны обеспечить свою архитектуру безопасности.
Главные тезисы
- Европа осознает необходимость самостоятельной архитектуры безопасности и обеспечения Украины оружием в свете сдерживания финансирования со стороны США.
- Переход Европы к полному компенсированию американской помощи требует значительных усилий и затрат, особенно в контексте поставок оружия и боеприпасов.
- Не реалистично ожидать, что Европа сможет полностью заменить поставки оружия и боеприпасов от США, но необходимо увеличивать закупки и сотрудничество в этой сфере.
Способна ли Европа самостоятельно обеспечить оружием Украину
Катков сказал, что Трамп приходил к власти с фразой о том, что он не будет помогать Украине вооружением на прежних условиях.
По его словам, сейчас поставки от США не обновляются как раньше каждые 2-3 недели, когда Украина получала по 1,5 млрд долл. на боеприпасы. Пока мы имеем такую ситуацию, которая была ровно год назад: с января по апрель 2024 помощь США для Украины не предоставлялась, потому что республиканцы блокировали финансирование.
Сможет ли Европа полностью компенсировать всю американскую помощь? Если Европа будет закупать у США тот же объем вооружения, то тогда без вопросов сможет. Если речь идет о переходе, например, Европа возьмет все украинские Bradley, которые нужно обслуживать, закупать боеприпасы, двигатели к ним и прочее, и заменит на свои БМП, то это не реалистический сценарий. Также невозможно, например, заменить 200 единиц гаубиц M777 или около тысячи бронетранспортеров M113.
По его мнению, в отношении боеприпасов Европа точно должна закупать их теперь в значительно большем количестве. Ведь США передавали ежегодно 1 млн боеприпасов, что является средним темпом снабжения 155 мм снарядов. А Европа известную инициативу "1 млн снарядов в год" завершила через полтора года. И это не были боеприпасы, только произведенные в ЕС, а те, которые были как произведены, так и куплены.
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