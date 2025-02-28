Способна ли Европа самостоятельно обеспечить оружием Украину — мнение эксперта

Олег Катков, военный эксперт и главный редактор Defense Express, отметил, что сейчас в Европе отдают себе отчет, что они самостоятельно должны обеспечить свою архитектуру безопасности.

Способна ли Европа самостоятельно обеспечить оружием Украину

Катков сказал, что Трамп приходил к власти с фразой о том, что он не будет помогать Украине вооружением на прежних условиях.

Кроме того, еще при президентстве Байдена было ясно, что на 2025 год нет денег на финансирование помощи для Украины. То есть для нас не было ни одного сюрприза, что деньги не предусмотрены. Сейчас Украина использует запас прочности, который был сформирован за каденцию Байдена. За последние четыре месяца работы администрации Байдена Украине были предоставлены достаточно значительные пакеты помощи по программе президентского изъятия. Следует не забывать и о поставках вооружения от USAI (программа финансирования министерства обороны США — ред.), которые будут происходить до 2026-27 годов. Поделиться

По его словам, сейчас поставки от США не обновляются как раньше каждые 2-3 недели, когда Украина получала по 1,5 млрд долл. на боеприпасы. Пока мы имеем такую ситуацию, которая была ровно год назад: с января по апрель 2024 помощь США для Украины не предоставлялась, потому что республиканцы блокировали финансирование.

Сможет ли Европа полностью компенсировать всю американскую помощь? Если Европа будет закупать у США тот же объем вооружения, то тогда без вопросов сможет. Если речь идет о переходе, например, Европа возьмет все украинские Bradley, которые нужно обслуживать, закупать боеприпасы, двигатели к ним и прочее, и заменит на свои БМП, то это не реалистический сценарий. Также невозможно, например, заменить 200 единиц гаубиц M777 или около тысячи бронетранспортеров M113.

По его мнению, в отношении боеприпасов Европа точно должна закупать их теперь в значительно большем количестве. Ведь США передавали ежегодно 1 млн боеприпасов, что является средним темпом снабжения 155 мм снарядов. А Европа известную инициативу "1 млн снарядов в год" завершила через полтора года. И это не были боеприпасы, только произведенные в ЕС, а те, которые были как произведены, так и куплены.