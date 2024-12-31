Развязанная Россией война нанесла Украине экологический ущерб на 70 млрд грн
Категория
Украина
Дата публикации

Развязанная Россией война нанесла Украине экологический ущерб на 70 млрд грн

Лесной пожар
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Источник:  Forbes

По информации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, развязанная Россией преступная война нанесла ущерб экологии Украины на 70 млрд гривен.

Главные тезисы

  • Экологический ущерб от развязанной РФ войны против Украины составляет по меньшей мере 70 млрд гривен.
  • Российская агрессия привела к уничтожению 3 млн гектаров леса, более 6,5 тыс. экологических преступлений и выбросу 180 млн тонн углекислого газа.
  • Выбросы углекислого газа и разлив нефти послужили причиной загрязнения окружающей среды в Украине, включая прибрежные почвы и Азовское море.
  • Украина планирует привлечь Россию к ответственности за экологические преступления, включая аварии танкеров и перемещение граждан с дополнительными выбросами CO2.

Что известно об экологическом ущербе, нанесенном развязанной РФ преступной войной против Украины

Гринчук подчеркнула, что в результате масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину было уничтожено 3 млн. гектаров леса, зафиксировано более 6,5 тыс. экологических преступлений и совершено выбросов 180 млн. тонн углекислого газа.

Министр отметила, что почти треть территории Украины по-прежнему остается зоной минной опасности.

Гринчук добавила, что экологический ущерб оценивается по меньшей мере в 70 млрд грн, однако реально эта цифра, вероятно, намного больше.

Россия войной нанесла ущерб экологии Украины на 70 млрд грн
Ракета РФ

Перемещение более 6 млн граждан Украины в другие страны повлекло за собой дополнительные выбросы 3,3 млн тонн CO2.

По словам министра, Украина настроена привлечь страну-агрессорку к ответственности за совершенные экологические преступления.

Сейчас РФ представлена ​​как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

Что известно о последних экологических преступлениях России

По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти. 

Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.

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