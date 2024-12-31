По информации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, развязанная Россией преступная война нанесла ущерб экологии Украины на 70 млрд гривен.
Главные тезисы
- Экологический ущерб от развязанной РФ войны против Украины составляет по меньшей мере 70 млрд гривен.
- Российская агрессия привела к уничтожению 3 млн гектаров леса, более 6,5 тыс. экологических преступлений и выбросу 180 млн тонн углекислого газа.
- Выбросы углекислого газа и разлив нефти послужили причиной загрязнения окружающей среды в Украине, включая прибрежные почвы и Азовское море.
- Украина планирует привлечь Россию к ответственности за экологические преступления, включая аварии танкеров и перемещение граждан с дополнительными выбросами CO2.
Что известно об экологическом ущербе, нанесенном развязанной РФ преступной войной против Украины
Гринчук подчеркнула, что в результате масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину было уничтожено 3 млн. гектаров леса, зафиксировано более 6,5 тыс. экологических преступлений и совершено выбросов 180 млн. тонн углекислого газа.
Министр отметила, что почти треть территории Украины по-прежнему остается зоной минной опасности.
Гринчук добавила, что экологический ущерб оценивается по меньшей мере в 70 млрд грн, однако реально эта цифра, вероятно, намного больше.
Перемещение более 6 млн граждан Украины в другие страны повлекло за собой дополнительные выбросы 3,3 млн тонн CO2.
По словам министра, Украина настроена привлечь страну-агрессорку к ответственности за совершенные экологические преступления.
Сейчас РФ представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.
Что известно о последних экологических преступлениях России
По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.
Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.
По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.
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