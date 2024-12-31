По информации министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, развязанная Россией преступная война нанесла ущерб экологии Украины на 70 млрд гривен.

Что известно об экологическом ущербе, нанесенном развязанной РФ преступной войной против Украины

Гринчук подчеркнула, что в результате масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину было уничтожено 3 млн. гектаров леса, зафиксировано более 6,5 тыс. экологических преступлений и совершено выбросов 180 млн. тонн углекислого газа.

Министр отметила, что почти треть территории Украины по-прежнему остается зоной минной опасности.

Гринчук добавила, что экологический ущерб оценивается по меньшей мере в 70 млрд грн, однако реально эта цифра, вероятно, намного больше.

Ракета РФ

Перемещение более 6 млн граждан Украины в другие страны повлекло за собой дополнительные выбросы 3,3 млн тонн CO2.

По словам министра, Украина настроена привлечь страну-агрессорку к ответственности за совершенные экологические преступления.

Сейчас РФ представлена ​​как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

Что известно о последних экологических преступлениях России

По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, после аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Азовском море произошел масштабный разлив нефти.

Воловик отметил, что в результате аварии была загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

По его словам, пока точно невозможно установить уровень загрязнения в Азовском море и прибрежных почвах из-за того, что Украина не имеет доступа к оккупированным Россией территориям.