Мир близится к новой экологической катастрофе. При чем здесь Россия

"Гринпис Украина" официально предупреждает, что российская милитаризация Черного и Азовского морей толкает мир к новой экологической катастрофе.
Главные тезисы
- Эксперты заявляют, что любой разлив нефти может иметь серьезные последствия для окружающей среды и морской фауны.
- Загрязнение береговой линии в случае разлива нефти в Черном и Азовском морях будет очень сложно очистить.
- Воздействие на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.
Российская милитаризация Черного и Азовского морей имеет ужасные последствия
Представители организации обращают внимание на то, что 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, попавших в шторм.
Согласно последним данным, оба танкера следовали с грузом топлива для российского флота, а система определения местоположения морских судов была выключена около двух недель.
Что об этом говорят иностранные эксперты
С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон.
По его словам, любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.
Что важно понимать, влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.
Кроме того, сообщается, что тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, оказывают более заметное влияние, в том числе на морскую фауну.
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