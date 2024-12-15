Мир близится к новой экологической катастрофе. При чем здесь Россия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Мир близится к новой экологической катастрофе. При чем здесь Россия

Черное море
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Источник:  online.ua

"Гринпис Украина" официально предупреждает, что российская милитаризация Черного и Азовского морей толкает мир к новой экологической катастрофе.

Главные тезисы

  • Эксперты заявляют, что любой разлив нефти может иметь серьезные последствия для окружающей среды и морской фауны.
  • Загрязнение береговой линии в случае разлива нефти в Черном и Азовском морях будет очень сложно очистить.
  • Воздействие на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.

Российская милитаризация Черного и Азовского морей имеет ужасные последствия

Представители организации обращают внимание на то, что 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, попавших в шторм.

Согласно последним данным, оба танкера следовали с грузом топлива для российского флота, а система определения местоположения морских судов была выключена около двух недель.

Данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается с Волгограда и заканчивается в Керченском проливе, сказано в заявлении "Гринпис Украина".

Что об этом говорят иностранные эксперты

С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон.

По его словам, любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

Разлив, скорее всего, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся к северо-востоку, и в нынешних погодных условиях его будет очень трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень трудно очистить, — заявил эксперт.

Что важно понимать, влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.

Кроме того, сообщается, что тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, оказывают более заметное влияние, в том числе на морскую фауну.

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