Мир близится к новой экологической катастрофе. При чем здесь Россия

"Гринпис Украина" официально предупреждает, что российская милитаризация Черного и Азовского морей толкает мир к новой экологической катастрофе.

Российская милитаризация Черного и Азовского морей имеет ужасные последствия

Представители организации обращают внимание на то, что 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, попавших в шторм.

Согласно последним данным, оба танкера следовали с грузом топлива для российского флота, а система определения местоположения морских судов была выключена около двух недель.

Данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается с Волгограда и заканчивается в Керченском проливе, сказано в заявлении "Гринпис Украина". Поделиться

Что об этом говорят иностранные эксперты

С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон.

По его словам, любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

Разлив, скорее всего, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся к северо-востоку, и в нынешних погодных условиях его будет очень трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень трудно очистить, — заявил эксперт. Поделиться

Что важно понимать, влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти.