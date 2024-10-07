Какие ключевые факторы счастья у одиноких молодых людей ― данные исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какие ключевые факторы счастья у одиноких молодых людей ― данные исследования

Молодежь
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Источник:  Plos One

По информации ученых, именно качество дружеских отношений играет одну из важнейших ролей в формировании чувства счастья среди молодежи.

Главные тезисы

  • Качество дружеских отношений играет важную роль в формировании чувства счастья у одиноких молодых людей.
  • Удовлетворенность дружбой имеет большое значение для счастья и удовлетворенности жизнью среди молодежи.
  • Исследования показали, что дружба оказалась важнейшим фактором для одиноких молодых людей, еще не имеющих серьезных отношений.
  • Качество дружеских отношений имеет большое значение для счастья и благополучия молодежи, особенно тех, кто находится в одиночестве.
  • Молодые люди, довольные своими дружескими отношениями, испытывают больше счастья, в то время как те, кто не доволен дружбой, чувствуют себя менее счастливыми.

Что известно о факторах, способствующих ощущению счастья у молодежи

В частности, в рамках исследования проведенного учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучались отношения с семьей, самооценка, характер и экстраверсия в качестве влияния на формирование ощущения счастья у молодых людей.

В исследовании приняли участие 1 тыс 73 одиноких молодых человека. Им предложили пройти онлайн-опрос, отвечая на вопросы относительно собственного уровня счастья и удовлетворенности жизнью.

Дружба является одним из ключевых факторов ощущения счастья у одиноких молодых людей.
Молодежь

Как дружба влияет на чувство счастья у молодежи

В зависимости от уровня счастья участников исследования разделили на 5 групп. При распределении также учитывались отношения с семьей, дружба, самооценка, уровень нервности и склонность к общению.

Группа, которая чувствовала себя наиболее счастливой, продемонстрировала высокие показатели удовлетворенности дружескими отношениями и низкий уровень невротизма.

Наименее же счастливая группа имела низкие показатели по всем показателям, особенно эти люди были недовольны дружбой.

По выводам ученых, качество дружеских отношений имеет большое значение для одиноких молодых людей, еще не имеющих серьезных отношений.

Другие факторы также оказывают влияние, но именно дружба оказалась важнейшей.

Мы обнаружили, что молодые люди, довольные своими дружескими отношениями, испытывают больше счастья. А те, кто не доволен дружбой, чувствуют себя менее счастливыми. Поэтому качество ваших дружеских отношений очень важно для вашего благосостояния, особенно если вы еще не находитесь в отношениях, — объясняют исследователи.

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