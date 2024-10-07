По информации ученых, именно качество дружеских отношений играет одну из важнейших ролей в формировании чувства счастья среди молодежи.

Что известно о факторах, способствующих ощущению счастья у молодежи

В частности, в рамках исследования проведенного учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучались отношения с семьей, самооценка, характер и экстраверсия в качестве влияния на формирование ощущения счастья у молодых людей.

В исследовании приняли участие 1 тыс 73 одиноких молодых человека. Им предложили пройти онлайн-опрос, отвечая на вопросы относительно собственного уровня счастья и удовлетворенности жизнью.

Молодежь

Как дружба влияет на чувство счастья у молодежи

В зависимости от уровня счастья участников исследования разделили на 5 групп. При распределении также учитывались отношения с семьей, дружба, самооценка, уровень нервности и склонность к общению.

Группа, которая чувствовала себя наиболее счастливой, продемонстрировала высокие показатели удовлетворенности дружескими отношениями и низкий уровень невротизма.

Наименее же счастливая группа имела низкие показатели по всем показателям, особенно эти люди были недовольны дружбой.

По выводам ученых, качество дружеских отношений имеет большое значение для одиноких молодых людей, еще не имеющих серьезных отношений.

Другие факторы также оказывают влияние, но именно дружба оказалась важнейшей.