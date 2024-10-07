За інформацією науковців, саме якість дружніх стосунків відіграє одну з найважливіших ролей у формуванні відчуття щастя серед молоді.

Що відомо про фактори, що сприяють відчуттю щастя у молоді

Зокрема, у рамках дослідження проведеного, науковцями з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вивчались стосунки з родиною, самооцінка, характер та екстраверсія у якості впливу на формування відчуття щастях в молодих людей.

У дослідженні взяли участь 1 тис 73 самотні молоді людини. Їм запропонували пройти онлайн-опитування, відповідаючи на питання щодо власного рівня щастя та задоволеності життям.

Молодь

Як дружба впливає на відчуття щастя у молоді

В залежності від рівня щастя учасників дослідження поділили на 5 груп. Під час розподілу також враховувались стосунки з родиною, дружба, самооцінка, рівень нервовості та схильність до спілкування.

Група, що почувала себе найбільш щасливою, продемонструвала високі показники задоволенності дружніми стосунками та низький рівень невротизму.

А найменш щаслива група мала низькі показники за всіма показниками, особливо ці люди були незадоволені дружбою.

За висновками вчених, якість дружніх відносин має велике значення для самотніх молодих людей, які ще не мають серйозних стосунків.

Інші фактори також мають вплив, але саме дружба виявилася найважливішою.