Які ключові фактори щастя у самотніх молодих людей ― данні дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Які ключові фактори щастя у самотніх молодих людей ― данні дослідження

Молодь
Джерело:  Plos One

За інформацією науковців, саме якість дружніх стосунків відіграє одну з найважливіших ролей у формуванні відчуття щастя серед молоді.

Головні тези:

  • Якість дружніх стосунків грає одну з ключових ролей у формуванні відчуття щастя серед самотніх молодих людей.
  • Дослідження показали, що задоволеність дружбою має велике значення для щастя та задоволеності життям у молоді.
  • Найбільш щаслива група у дослідженні виявила високі показники задоволеності дружніми стосунками та низький рівень невротизму.
  • Дружба виявилася найважливішим фактором для самотніх молодих людей, які ще не мають серйозних стосунків.
  • Дослідження підтвердило, що якість дружніх відносин має велике значення для щастя і добробуту молоді, особливо тих, хто перебуває у самотності.

Що відомо про фактори, що сприяють відчуттю щастя у молоді

Зокрема, у рамках дослідження проведеного, науковцями з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вивчались стосунки з родиною, самооцінка, характер та екстраверсія у якості впливу на формування відчуття щастях в молодих людей.

У дослідженні взяли участь 1 тис 73 самотні молоді людини. Їм запропонували пройти онлайн-опитування, відповідаючи на питання щодо власного рівня щастя та задоволеності життям.

Дружба є одним з ключових факторів відчуття щастя в самотніх молодих людей
Молодь

Як дружба впливає на відчуття щастя у молоді

В залежності від рівня щастя учасників дослідження поділили на 5 груп. Під час розподілу також враховувались стосунки з родиною, дружба, самооцінка, рівень нервовості та схильність до спілкування.

Група, що почувала себе найбільш щасливою, продемонструвала високі показники задоволенності дружніми стосунками та низький рівень невротизму.

А найменш щаслива група мала низькі показники за всіма показниками, особливо ці люди були незадоволені дружбою.

За висновками вчених, якість дружніх відносин має велике значення для самотніх молодих людей, які ще не мають серйозних стосунків.

Інші фактори також мають вплив, але саме дружба виявилася найважливішою.

Ми виявили, що молоді люди, які задоволені своїми дружніми стосунками, відчувають більше щастя. А ті, хто не задоволений дружбою, відчувають себе менш щасливими. Тож, якість ваших дружніх стосунків є дуже важливою для вашого добробуту, особливо якщо ви ще не перебуваєте у стосунках, — пояснюють дослідники.

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