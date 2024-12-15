Світ наближається до нової екологічної катастрофи. До чого тут Росія

"Грінпіс Україна" офіційно попереджає, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів штовхає світ до нової екологічної катастрофи.
Головні тези:
- Експерти заявляють, що будь-який розлив нафти може мати серйозні наслідки для довкілля та морської фауни.
- Забруднення берегової лінії у разі розливу нафти у Чорному та Азовському морях буде надзвичайно складно очистити.
- Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти.
Російська мілітаризація Чорного та Азовського морів має жахливі наслідки
Представники організації звертають увагу на те, що 4300 тонн мазуту і, ймовірно, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря в результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.
Згідно з останніми даними, обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена близько двох тижнів.
Що про це кажуть іноземні експерти
З заявою з цього приводу виступив очільник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон.
За його словами, будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.
Що важливо розуміти, вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти.
Окрім того, наголошується, що важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, у тому числі, на морську фауну.
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