Світ наближається до нової екологічної катастрофи. До чого тут Росія

"Грінпіс Україна" офіційно попереджає, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів штовхає світ до нової екологічної катастрофи.

Російська мілітаризація Чорного та Азовського морів має жахливі наслідки

Представники організації звертають увагу на те, що 4300 тонн мазуту і, ймовірно, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря в результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.

Згідно з останніми даними, обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена близько двох тижнів.

Дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці, — йдеться в заяві "Грінпіс Україна". Поширити

Що про це кажуть іноземні експерти

З заявою з цього приводу виступив очільник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон.

За його словами, будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

Розлив, швидше за все, буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити, — заявив експерт. Поширити

Що важливо розуміти, вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти.