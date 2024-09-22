Жителі Гвінеї, що мешкають поблизу Центру дослідження шимпанзе, атакували заклад після заяви однієї з місцевих жительок про те, що нібито одна з тварин вбила її немовля.

Що відомо про обставини нападу жителей Гвінеї на Центр дослідження шимпанзе

Керівники центру повідомили, що натовп розлючених місцевих жителів розграбував установу, знищив та підпалив обладнання, серед якого безпілотники, комп’ютери та документація.

Напередодні атаки було поширено новину про те, що в 3 кілометрах від природного заповідника Німба Маунтінс, включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знайшли понівечене тіло немовляти.

Мати вбитого немовляти Сені Зогба заявила журналістам видання Reuters, що працювала на полі маніоки, коли ззаду на неї напав шимпанзе, вкусив і потягнув її дитину у ліс.

Шимпанзе

Що відомо про причини нападу шимпанзе у Гвінеї на людей

За словами місцевого еколога Аліджіу Силли, скорочення запасів їжі в заповіднику змушує тварин частіше залишати захищену територію і збільшує ймовірність нападів.

Представники дослідницького центру зазначають, що з початку року зафіксовано вже 6 нападів шимпанзе на людей на території заповідника.

Ліси Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне в Західній Африці є домом для найбільшої популяції шимпанзе, які перебувають під загрозою зникнення. Згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, з 1990 по 2014 рік їхня чисельність скоротилася на 80%.