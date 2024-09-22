В Гвинее местные жители атаковали Центр исследования шимпанзе. В чем причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Гвинее местные жители атаковали Центр исследования шимпанзе. В чем причина

Шимпанзе
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Источник:  CNN

Жители Гвинеи, проживающие вблизи Центра исследования шимпанзе, атаковали заведение после заявления одной из местных жительниц о том, что якобы одно из животных убило ее младенца.

Главные тезисы

  • Жители Гвинеи атаковали Центр исследования шимпанзе из-за убийства младенца, что свидетельствует о конфликте между людьми и дикой природой.
  • Сокращение запасов пищи в природных заповедниках приводит к увеличению нападений шимпанзе на людей, угрожая безопасности местного населения.
  • Популяция шимпанзе в Гвинее столкнулась с критическим уменьшением, что грозит исчезновением этих приматов в ближайшие годы.
  • Традиционное угощение шимпанзе жителями Гвинеи стимулирует выход животных за пределы заповедников, усугубляя конфликты с людьми.
  • Необходимо принять меры по защите популяции шимпанзе в Западной Африке, включая увеличение контроля за запасами пищи и содействие в сотрудничестве между местным населением и научными центрами.

Что известно об обстоятельствах нападения жителей Гвинеи на Центр исследования шимпанзе

Руководители центра сообщили, что толпа разъяренных местных жителей разграбила учреждение, уничтожила и поджег оборудование, среди которого беспилотники, компьютеры и документация.

В преддверии атаки была распространена новость о том, что в 3 километрах от природного заповедника Нимба Маунтинс, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, нашли изуродованное тело младенца.

Мать убитого младенца Сени Зогба заявила журналистам издания Reuters, работавшей на поле маниоки, когда сзади на нее напал шимпанзе, укусил и потащил ее ребенка в лес.

Жители Гвинеи атаковали и разгромили центр исследования шимпанзе
Шимпанзе

Что известно о причинах нападения шимпанзе в Гвинее на людей

По словам местного эколога Алиджиу Силли, сокращение запасов пищи в заповеднике заставляет животных чаще покидать защищенную территорию и увеличивает вероятность приступов.

Представители исследовательского центра отмечают, что с начала года зафиксировано уже 6 нападений шимпанзе на людей на территории заповедника.

Леса Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне в Западной Африке являются домом для самой большой популяции шимпанзе, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно данным Международного союза охраны природы, с 1990 по 2014 год их численность сократилась на 80%.

Шимпанзе в Гвинее уважают и традиционно угощают их едой. Это побуждает некоторых животных выходить из заповедной территории в человеческие поселения.

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