Жители Гвинеи, проживающие вблизи Центра исследования шимпанзе, атаковали заведение после заявления одной из местных жительниц о том, что якобы одно из животных убило ее младенца.

Что известно об обстоятельствах нападения жителей Гвинеи на Центр исследования шимпанзе

Руководители центра сообщили, что толпа разъяренных местных жителей разграбила учреждение, уничтожила и поджег оборудование, среди которого беспилотники, компьютеры и документация.

В преддверии атаки была распространена новость о том, что в 3 километрах от природного заповедника Нимба Маунтинс, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, нашли изуродованное тело младенца.

Мать убитого младенца Сени Зогба заявила журналистам издания Reuters, работавшей на поле маниоки, когда сзади на нее напал шимпанзе, укусил и потащил ее ребенка в лес.

Шимпанзе

Что известно о причинах нападения шимпанзе в Гвинее на людей

По словам местного эколога Алиджиу Силли, сокращение запасов пищи в заповеднике заставляет животных чаще покидать защищенную территорию и увеличивает вероятность приступов.

Представители исследовательского центра отмечают, что с начала года зафиксировано уже 6 нападений шимпанзе на людей на территории заповедника.

Леса Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне в Западной Африке являются домом для самой большой популяции шимпанзе, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно данным Международного союза охраны природы, с 1990 по 2014 год их численность сократилась на 80%.