Жители Гвинеи, проживающие вблизи Центра исследования шимпанзе, атаковали заведение после заявления одной из местных жительниц о том, что якобы одно из животных убило ее младенца.
Главные тезисы
- Жители Гвинеи атаковали Центр исследования шимпанзе из-за убийства младенца, что свидетельствует о конфликте между людьми и дикой природой.
- Сокращение запасов пищи в природных заповедниках приводит к увеличению нападений шимпанзе на людей, угрожая безопасности местного населения.
- Популяция шимпанзе в Гвинее столкнулась с критическим уменьшением, что грозит исчезновением этих приматов в ближайшие годы.
- Традиционное угощение шимпанзе жителями Гвинеи стимулирует выход животных за пределы заповедников, усугубляя конфликты с людьми.
- Необходимо принять меры по защите популяции шимпанзе в Западной Африке, включая увеличение контроля за запасами пищи и содействие в сотрудничестве между местным населением и научными центрами.
Что известно об обстоятельствах нападения жителей Гвинеи на Центр исследования шимпанзе
Руководители центра сообщили, что толпа разъяренных местных жителей разграбила учреждение, уничтожила и поджег оборудование, среди которого беспилотники, компьютеры и документация.
В преддверии атаки была распространена новость о том, что в 3 километрах от природного заповедника Нимба Маунтинс, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, нашли изуродованное тело младенца.
Мать убитого младенца Сени Зогба заявила журналистам издания Reuters, работавшей на поле маниоки, когда сзади на нее напал шимпанзе, укусил и потащил ее ребенка в лес.
Что известно о причинах нападения шимпанзе в Гвинее на людей
По словам местного эколога Алиджиу Силли, сокращение запасов пищи в заповеднике заставляет животных чаще покидать защищенную территорию и увеличивает вероятность приступов.
Представители исследовательского центра отмечают, что с начала года зафиксировано уже 6 нападений шимпанзе на людей на территории заповедника.
Леса Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне в Западной Африке являются домом для самой большой популяции шимпанзе, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно данным Международного союза охраны природы, с 1990 по 2014 год их численность сократилась на 80%.
Шимпанзе в Гвинее уважают и традиционно угощают их едой. Это побуждает некоторых животных выходить из заповедной территории в человеческие поселения.
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