У NASA провели незвичайне дослідження з вивчення впливу космічних польотів на когнітивні та розумові здібності астронавтів.

Що відомо про результати дослідження NASA з впливу космічних польотів на когнітивні та розумові здібності астронавтів

Зазначається, що у рамках дослідження було проаналізовано інформацію про 25 астронавтів, які провели приблизно по 6 місяців на борту Міжнародної космічної станції.

Дослідники використали серію з 10 когнітивних тестів для оцінки різних аспектів когнітивних та розумових здібностей астронавтів.

Зокрема, інформація про астронавтів збиралась безпосередньо перед польотом, на його початку, наприкінці польоту, на початковому етапі після польоту, та на кінцевому етапі після завершення польоту.

астронавт

Підкреслюється, що хоча тривале перебування у космосі впливає на когнітивні здібності, за результатами дослідження не було виявлено жодних свідчень довготривалих порушень або нейродегенеративних процесів.

Ми показали, що немає жодних доказів будь-яких значних когнітивних порушень або нейродегенеративних змін у астронавтів, які провели шість місяців на МКС… Життя і робота в космосі не були пов'язані з поширеними когнітивними порушеннями, які б свідчили про значні пошкодження мозку, — зазначила наукова співробітниця NASA і провідний автор дослідження Шина Дев. Поширити

Які порушення виникають під час тривалого перебування астронавтів у космосі

У рамках дослідження було встановлено, що тривале перебування у космосі впливає на швидкість обробки інформації, зорову пам’ять, концентрацію уваги та прийняття рішень.

Підкреслюється, що ефекти були подібні до тих, що відчувають люди на Землі внаслідок сильного стресу або дефіциту сну.

Навіть на Землі швидкість обробки інформації, робоча пам'ять та увага є когнітивними сферами, які можуть демонструвати тимчасові зміни, коли людина перебуває у стані стресу, — підкреслює Шина Дев. Поширити

Інші когнітивні сфери, такі як пам'ять, виявилися більш стійкими до стресів космічної подорожі.

Отримані результати слугують основою для майбутніх досліджень когнітивної стійкості в космосі, гарантуючи, що астронавти будуть добре підготовлені до психологічних і неврологічних вимог, пов'язаних з дослідженням далекого космосу.