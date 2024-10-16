Астронавти носитимуть Prada. Модний дім завершує розробку нового скафандра — відео

Італійський люксовий бренд Prada та американський стартап Axiom Space представили в середу дизайн скафандра, який буде використаний для місії NASA Artemis 3 на Місяць, запланованої на 2026 рік.

Астронавти носитимуть Prada: де саме

Новий скафандр отримав назву Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) і був представлений на Міжнародному астронавтичному конгресі в Мілані.

Cкафандр від Prada

За своїм зовнішнім виглядом скафандр не надто відрізняється від того, що носять астронавти: це звичний об'ємний білий скафандр з додаванням червоної обробки та сірих латок на колінах і ліктях.

Скафандр був розроблений таким чином, щоб витримувати екстремальні температури на південному полюсі Місяця і найнижчі температури в постійно затінених районах упродовж щонайменше двох годин, йдеться у спільній заяві двох компаній.

Cкафандр від Prada

Астронавти зможуть здійснювати виходи у відкритий космос щонайменше на вісім годин.

AxEMU вже пройшов широке тестування, зокрема під водою, для імітації місячного середовища. За даними обох компаній, він наближається до фінальної стадії розробки.

Місія Artemis 3: люди знову на Місяці

Планується, що місія Artemis 3 стане першою висадкою астронавтів на Місяць з часів «Аполлона-17» у 1972 році.

З розвитком космічної та туристичної галузей розкішні бренди вивчають можливості партнерства. Так, минулого місяця французький будинок моди Pierre Cardin представив тренувальний костюм астронавта, який буде використовуватися в центрі Європейського космічного агентства в Кельні. Поширити

Місія NASA Artemis («Артеміда») була запланована на 2025 рік, але згодом її перенесли до вересня 2026 року. Головною причиною відкладення місії називають затримки компанії SpaceX із розробки Starship — гігантської ракетно-космічної системи, яка має доправити астронавтів з місячної орбіти на південний полюс природного супутника. Крім того, необхідно розв'язати питання доставки необхідної кількості палива для польоту на Місяць.