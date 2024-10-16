Астронавти носитимуть Prada. Модний дім завершує розробку нового скафандра — відео

Італійський люксовий бренд Prada та американський стартап Axiom Space представили в середу дизайн скафандра, який буде використаний для місії NASA Artemis 3 на Місяць, запланованої на 2026 рік.
Головні тези:
- Італійський бренд Prada та стартап Axiom Space представили новий скафандр для місії NASA Artemis 3 на Місяць.
- AxEMU, розроблений Prada, дозволить астронавтам виходити у відкритий космос на південному полюсі Місяця.
- Місія Artemis 3 планується як перша висадка астронавтів на Місяць з 1972 року, з використанням новітніх технологій.
- Розвиток космічної галузі відкриває ринок для модних брендів у створенні спеціалізованого одягу для астронавтів.
Астронавти носитимуть Prada: де саме
Новий скафандр отримав назву Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) і був представлений на Міжнародному астронавтичному конгресі в Мілані.
За своїм зовнішнім виглядом скафандр не надто відрізняється від того, що носять астронавти: це звичний об'ємний білий скафандр з додаванням червоної обробки та сірих латок на колінах і ліктях.
Скафандр був розроблений таким чином, щоб витримувати екстремальні температури на південному полюсі Місяця і найнижчі температури в постійно затінених районах упродовж щонайменше двох годин, йдеться у спільній заяві двох компаній.
Астронавти зможуть здійснювати виходи у відкритий космос щонайменше на вісім годин.
AxEMU вже пройшов широке тестування, зокрема під водою, для імітації місячного середовища. За даними обох компаній, він наближається до фінальної стадії розробки.
Місія Artemis 3: люди знову на Місяці
Планується, що місія Artemis 3 стане першою висадкою астронавтів на Місяць з часів «Аполлона-17» у 1972 році.
Місія NASA Artemis («Артеміда») була запланована на 2025 рік, але згодом її перенесли до вересня 2026 року. Головною причиною відкладення місії називають затримки компанії SpaceX із розробки Starship — гігантської ракетно-космічної системи, яка має доправити астронавтів з місячної орбіти на південний полюс природного супутника. Крім того, необхідно розв'язати питання доставки необхідної кількості палива для польоту на Місяць.
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