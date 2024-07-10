Астронавти NASA з місії Starliner понад місяць "застрягли" на МКС. Що далі

Астронавти “застрягли” на МКС

Двоє астронавтів, які "застрягли" на МКС понад місяць тому, вперше поспілкувалися з журналістами 10 липня.

Командир Баррі "Бутч" Вілмор і пілот Суніта "Суні" Вільямс стартували 5 червня під час першої місії корабля Starliner на орбіту з астронавтами. Після цього вони мали залишатися на орбіті впродовж восьми днів. Поширити

Проте у корабля Boeing Starliner виникли проблеми, тому його повернення на Землю неодноразово відкладалося. Крім того, під час тривалого перебування на МКС астронавти були змушені ховатися у космічному кораблі, адже поблизу вибухнув російський супутник.

Проте якби їм знадобилася евакуація, то їхній корабель, ймовірно, не зміг би відірватися від космічної станції.

Силова установка космічного корабля несправна, і саме тому він відштовхує капсулу від МКС і позиціонує себе для занурення в атмосферу Землі. За словами керівника комерційного екіпажу НАСА Стіва Стіча, багато двигунів Starliner перегрілися під час запуску, а витоки гелію, який використовується для створення тиску в двигунах, пов'язані з тим, як часто вони використовуються. Поширити

Водночас компанія Boeing запевняє, що астронавти "не застрягли" та зазначає, що "немає ніякого підвищеного ризику, коли ми вирішимо повернути Суні та Бутча на Землю".

Відомо, що Starliner може провести 45 днів у стикуванні з МКС, або до 72 днів у разі необхідності, покладаючись на резервні системи.

Своєю чергою якщо астронавти не зможуть повернутися на Землю, то в них буде можливість скористатися послугами інших екіпажів, які знаходяться на МКС.

Керівник програми комерційних екіпажів Boeing Марк Наппі зауважив, що Бутч і Суні не перебувають у "жодній небезпеці" і навіть не дуже "застрягли" за стандартами космічних станцій.

Проблеми Starliner виникли після років затримок і невдалих запусків. У 2014 році NASA попросило SpaceX і Boeing розробити комерційні капсули для екіпажу, але в той час, як SpaceX успішно почала доставляти астронавтів у 2020 році, ця подорож була першим запуском екіпажу для Boeing. Вважається, що збитки Boeing від програми Starliner становлять близько 1,5 млрд дол (1,2 млрд фунтів стерлінгів). Поширити

Астронавти Starliner знову затримуються на МКС

29 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми та спробувати виправити їх.

Виліт було заплановано на 26 червня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю. До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.