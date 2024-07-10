Астронавти NASA з місії Starliner понад місяць "застрягли" на МКС. Що далі

Відомо, що дослідники космосу мали пробути на Міжнародній космічній станції (МКС) лише 8 днів.
Головні тези:
- Астронавти NASA з місії Starliner пробули на МКС понад місяць через проблеми з кораблем.
- Starliner може провести до 72 днів у стикуванні з МКС, покладаючись на резервні системи.
- Програма Starliner компанії Boeing зазнала значних збитків, що оцінюються у 1,5 млрд дол.
- Астронавти продовжать тестувати капсулу на МКС, намагаючись розв'язувати виниклі проблеми перед поверненням на Землю.
- NASA відклала дату повернення астронавтів на Землю через проблеми з гелієм та двигуном корабля Starliner.
Астронавти “застрягли” на МКС
Двоє астронавтів, які "застрягли" на МКС понад місяць тому, вперше поспілкувалися з журналістами 10 липня.
Проте у корабля Boeing Starliner виникли проблеми, тому його повернення на Землю неодноразово відкладалося. Крім того, під час тривалого перебування на МКС астронавти були змушені ховатися у космічному кораблі, адже поблизу вибухнув російський супутник.
Проте якби їм знадобилася евакуація, то їхній корабель, ймовірно, не зміг би відірватися від космічної станції.
Водночас компанія Boeing запевняє, що астронавти "не застрягли" та зазначає, що "немає ніякого підвищеного ризику, коли ми вирішимо повернути Суні та Бутча на Землю".
Відомо, що Starliner може провести 45 днів у стикуванні з МКС, або до 72 днів у разі необхідності, покладаючись на резервні системи.
Своєю чергою якщо астронавти не зможуть повернутися на Землю, то в них буде можливість скористатися послугами інших екіпажів, які знаходяться на МКС.
Керівник програми комерційних екіпажів Boeing Марк Наппі зауважив, що Бутч і Суні не перебувають у "жодній небезпеці" і навіть не дуже "застрягли" за стандартами космічних станцій.
Астронавти Starliner знову затримуються на МКС
29 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.
Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми та спробувати виправити їх.
Виліт було заплановано на 26 червня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю. До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.
Ми не поспішаємо і дотримуємося стандартного процесу управління місією, — зазначив керівник Програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч. — Ми дозволяємо даним керувати прийняттям рішень щодо усунення невеликих витоків гелієвої системи і продуктивності двигунів, які ми спостерігали під час зближення і стикування.
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