Астронавти NASA з місії Starliner "застрягли" на МКС

NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.
Головні тези:
- Астронавти NASA з місії Starliner затримаkbcz на МКС через витік гелію та проблеми з двигуном корабля.
- NASA розширює термін місії для вирішення технічних проблем Starliner і тестування корабля на орбіті.
- Попри затримки та невдачі, Starliner має бути готовий до екстрених повернень на Землю у випадку необхідності.
- Плановані виходи астронавтів у відкритий космос також перенесені у зв'язку з проблемами Starliner.
- Попри технічні складнощі, NASA має надію на успішне завершення місії Starliner у найближчому майбутньому.
Астронавти Starliner знову затримуються на МКС
Про відтермінування повернення астронавтів на Землю NASA оголосило 21 червня, запевнивши, що нагальної потреби у поверненні для них немає, оскільки на МКС є достатньо запасів.
Про це повідомляє Sciense Alert.
Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми і спробувати виправити їх.
Виліт було заплановано на 26 червня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю. До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.
Стіч запевнив, що попри всі проблеми Starliner добре функціонує на орбіті, будучи пристикованим до космічної станції.
Ми стратегічно використовуємо додатковий час, щоб розчистити шлях для деяких важливих робіт на станції, завершуючи підготовку до повернення Бутча і Суні на Starliner.
У NASA додали, що Starliner фактично готовий до повернення в разі виникнення надзвичайної ситуації на космічній станції, яка вимагатиме від екіпажу покинути орбіту і повернутися на Землю.
Місія Starliner “застрягла” на МКС
Спочатку планувалося, що корабель повернеться 22 червня, але тепер нова дата — 26 червня, оскільки команда працює над тим, щоб зібрати більше даних і розв'язати проблеми з витоком гелію і стабільністю роботи двигунів.
Однак подорож виявилася зовсім не спокійною. При наближенні до МКС 5 з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу. Хоча чотири з них згодом вдалося відновити, стикування довелося відкласти на кілька годин.
Друга спроба стикування була успішною, Starliner приєднався до станції, а екіпаж корабля возз'єднався з екіпажем МКС.
Зворотний політ спочатку був запланований на 14 червня, але був перенесений на 18 червня після виявлення п'яти витоків гелію в системі управління двигуном.
Подальші ускладнення призвели до чергової затримки до 22 червня, а тепер, згідно з нещодавньою заявою NASA, нова дата повернення призначена на 26 червня.
Попри невдачі, короткий тест коригувальних двигунів, проведений минулої суботи, показав певні перспективи. Хоча більшість двигунів працювали як очікувалося, один з них вийшов з ладу через аномально низький тиск, що призвело до рішення взагалі відмовитися від його використання.
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