Астронавти NASA з місії Starliner "застрягли" на МКС

NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

Астронавти Starliner знову затримуються на МКС

Про відтермінування повернення астронавтів на Землю NASA оголосило 21 червня, запевнивши, що нагальної потреби у поверненні для них немає, оскільки на МКС є достатньо запасів.

Про це повідомляє Sciense Alert.

Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми і спробувати виправити їх.

Виліт було заплановано на 26 червня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю. До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.

Ми не поспішаємо і дотримуємося стандартного процесу управління місією, - зазначив керівник Програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч. - Ми дозволяємо даним керувати прийняттям рішень щодо усунення невеликих витоків гелієвої системи і продуктивності двигунів, які ми спостерігали під час зближення і стикування. Поширити

Стіч запевнив, що попри всі проблеми Starliner добре функціонує на орбіті, будучи пристикованим до космічної станції.

Ми стратегічно використовуємо додатковий час, щоб розчистити шлях для деяких важливих робіт на станції, завершуючи підготовку до повернення Бутча і Суні на Starliner.

У NASA додали, що Starliner фактично готовий до повернення в разі виникнення надзвичайної ситуації на космічній станції, яка вимагатиме від екіпажу покинути орбіту і повернутися на Землю.

Місія Starliner “застрягла” на МКС

Спочатку планувалося, що корабель повернеться 22 червня, але тепер нова дата — 26 червня, оскільки команда працює над тим, щоб зібрати більше даних і розв'язати проблеми з витоком гелію і стабільністю роботи двигунів.

Місія Starliner, яка стартувала 5 червня після численних затримок, зіткнулася з низкою технічних проблем. Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суніта Вільямс, які перебували на борту космічного корабля, спочатку були заплановані на тижневе перебування на Міжнародній космічній станції (МКС). Поширити

Однак подорож виявилася зовсім не спокійною. При наближенні до МКС 5 з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу. Хоча чотири з них згодом вдалося відновити, стикування довелося відкласти на кілька годин.

Друга спроба стикування була успішною, Starliner приєднався до станції, а екіпаж корабля возз'єднався з екіпажем МКС.

Зворотний політ спочатку був запланований на 14 червня, але був перенесений на 18 червня після виявлення п'яти витоків гелію в системі управління двигуном.

Подальші ускладнення призвели до чергової затримки до 22 червня, а тепер, згідно з нещодавньою заявою NASA, нова дата повернення призначена на 26 червня.

Попри невдачі, короткий тест коригувальних двигунів, проведений минулої суботи, показав певні перспективи. Хоча більшість двигунів працювали як очікувалося, один з них вийшов з ладу через аномально низький тиск, що призвело до рішення взагалі відмовитися від його використання.