Астронавты NASA из миссии Starliner "застряли" на МКС

NASA отложило дату возвращения с Международной космической станции двух астронавтов после утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner компании Boeing.
Главные тезисы
- Астронавты NASA находятся на МКС из-за утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner.
- NASA продлевает сроки миссии для решения технических неполадок и тестирования корабля на орбите.
- Программа коммерческих экипажей NASA стратегически использует дополнительное время для подготовки к возвращению астронавтов на Землю.
- Планируемые выходы астронавтов в открытый космос перенесены из-за проблем с кораблем Starliner.
- Несмотря на технические сложности, NASA выражает надежду на успешное завершение миссии Starliner в ближайшем будущем.
Астронавты Starliner снова задерживаются на МКС
Об отсрочке возвращения астронавтов на Землю NASA объявило 21 июня, заверив, что неотложной потребности в возвращении для них нет, поскольку на МКС достаточно запасов.
Об этом сообщает Sciense Alert.
Астронавты продолжат тестировать капсулу, пытаясь понять ее проблемы и попытаться исправить их.
Вылет был запланирован на 26 июня, но его решили отменить из-за проблем с космическим аппаратом, который бы доставил астронавтов обратно на Землю. К тому же, дата вылета не совпадала с серией запланированных выходов в открытый космос на МКС, назначенных 24 июня и 2 июля.
Стич заверил, что при всех проблемах Starliner хорошо функционирует на орбите, будучи пристыкованным к космической станции.
Мы стратегически используем дополнительное время, чтобы расчистить путь для некоторых важных работ на станции, завершая подготовку к возвращению Бутча и Суни на Starliner.
В NASA добавили, что Starliner фактически готов к возвращению в случае чрезвычайной ситуации на космической станции, которая потребует от экипажа покинуть орбиту и вернуться на Землю.
Миссия Starliner "застряла" на МКС
Сначала планировалось, что корабль вернется 22 июня, но теперь новая дата — 26 июня, поскольку команда работает над тем, чтобы собрать больше данных и решить проблемы с утечкой гелия и стабильностью работы двигателей.
Однако путешествие оказалось совсем не спокойным. При приближении к МКС 5 из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя. Хотя четыре из них впоследствии удалось восстановить, стыковку пришлось отложить на несколько часов.
Вторая попытка стыковки была удачной, Starliner присоединился к станции, а экипаж корабля воссоединился с экипажем МКС.
Обратный полет первоначально был запланирован на 14 июня, но был перенесен на 18 июня после обнаружения пяти утечек гелия в системе управления двигателем.
Последующие осложнения привели к очередной задержке до 22 июня, а теперь, согласно недавнему заявлению NASA, новая дата возвращения назначена на 26 июня.
Несмотря на неудачи, краткий тест корректирующих двигателей, проведенный в минувшую субботу, показал определенные перспективы. Хотя большинство двигателей работали как ожидалось, один из них вышел из строя из-за аномально низкого давления, что привело к решению вообще отказаться от его использования.
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