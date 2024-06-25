Астронавты NASA из миссии Starliner "застряли" на МКС

NASA отложило дату возвращения с Международной космической станции двух астронавтов после утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner компании Boeing.

Астронавты Starliner снова задерживаются на МКС

Об отсрочке возвращения астронавтов на Землю NASA объявило 21 июня, заверив, что неотложной потребности в возвращении для них нет, поскольку на МКС достаточно запасов.

Об этом сообщает Sciense Alert.

Астронавты продолжат тестировать капсулу, пытаясь понять ее проблемы и попытаться исправить их.

Вылет был запланирован на 26 июня, но его решили отменить из-за проблем с космическим аппаратом, который бы доставил астронавтов обратно на Землю. К тому же, дата вылета не совпадала с серией запланированных выходов в открытый космос на МКС, назначенных 24 июня и 2 июля.

Мы не спешим и соблюдаем стандартный процесс управления миссией, — отметил руководитель Программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич. — Мы позволяем данным управлять принятием решений по устранению небольших утечек гелиевой системы и производительности двигателей, которые мы наблюдали при сближении и стыковке. Поделиться

Стич заверил, что при всех проблемах Starliner хорошо функционирует на орбите, будучи пристыкованным к космической станции.

Мы стратегически используем дополнительное время, чтобы расчистить путь для некоторых важных работ на станции, завершая подготовку к возвращению Бутча и Суни на Starliner.

В NASA добавили, что Starliner фактически готов к возвращению в случае чрезвычайной ситуации на космической станции, которая потребует от экипажа покинуть орбиту и вернуться на Землю.

Миссия Starliner "застряла" на МКС

Сначала планировалось, что корабль вернется 22 июня, но теперь новая дата — 26 июня, поскольку команда работает над тем, чтобы собрать больше данных и решить проблемы с утечкой гелия и стабильностью работы двигателей.

Миссия Starliner, стартовавшая 5 июня после многочисленных задержек, столкнулась с рядом технических проблем. Находившиеся на борту космического корабля астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс изначально были запланированы на недельное пребывание на Международной космической станции (МКС). Поделиться

Однако путешествие оказалось совсем не спокойным. При приближении к МКС 5 из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя. Хотя четыре из них впоследствии удалось восстановить, стыковку пришлось отложить на несколько часов.

Вторая попытка стыковки была удачной, Starliner присоединился к станции, а экипаж корабля воссоединился с экипажем МКС.

Обратный полет первоначально был запланирован на 14 июня, но был перенесен на 18 июня после обнаружения пяти утечек гелия в системе управления двигателем.

Последующие осложнения привели к очередной задержке до 22 июня, а теперь, согласно недавнему заявлению NASA, новая дата возвращения назначена на 26 июня.

Несмотря на неудачи, краткий тест корректирующих двигателей, проведенный в минувшую субботу, показал определенные перспективы. Хотя большинство двигателей работали как ожидалось, один из них вышел из строя из-за аномально низкого давления, что привело к решению вообще отказаться от его использования.