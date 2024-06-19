Проблемная миссия Starliner. Астронавты NASA снова задержались на МКС

Проблемы сопровождают корабль Starliner с первых тестовых полетов. Во время первой миссии с астронавтами на борту тоже не обошлось без сюрпризов. Пришла пора возвращаться на Землю, однако сделать это в указанный срок не получится.

Миссия Starliner "застряла" на МКС

Сначала планировалось, что корабль вернется 22 июня, но теперь новая дата — 26 июня, поскольку команда работает над тем, чтобы собрать больше данных и решить проблемы с утечкой гелия и стабильностью работы двигателей.

Миссия Starliner, стартовавшая 5 июня после многочисленных задержек, столкнулась с рядом технических проблем. Находившиеся на борту космического корабля астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс изначально были запланированы на недельное пребывание на Международной космической станции (МКС).

Однако путешествие оказалось совсем не спокойным. При приближении к МКС 5 из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя. Хотя четыре из них впоследствии удалось восстановить, стыковку пришлось отложить на несколько часов.

Вторая попытка стыковки была удачной, Starliner присоединился к станции, а экипаж корабля воссоединился с экипажем МКС. Поделиться

Обратный полет сначала был запланирован на 14 июня, но был перенесен на 18 июня после обнаружения пяти истоков гелия в системе управления двигателем.

Последующие осложнения привели к очередной задержке до 22 июня, а теперь, согласно недавнему заявлению NASA, новая дата возвращения назначена на 26 июня.

Несмотря на неудачи, краткий тест корректирующих двигателей, проведенный в прошлую субботу, показал определенные перспективы. Хотя большинство двигателей работали как ожидалось, один из них вышел из строя из-за аномально низкого давления, что привело к решению вообще отказаться от его использования.

Тестовый полет Starliner

Миссия, которая является частью усилий компании Boeing, направленных на получение сертификации NASA для Starliner, завершила 77 из 87 необходимых проверок систем. Остальные проверки будут проведены во время процедуры стыковки и посадки.

Несмотря на задержки, Boeing сохраняет оптимизм по поводу производительности космического корабля и стремится получить сертификацию до конца года.

Успешное внедрение Starliner обеспечит критически важную альтернативу транспортировке астронавтов на МКС, дополнив космические корабли Dragon компании SpaceX и российский "Союз".

Boeing запускает космический корабль Starliner

Запуск намечен на 12:25 по Восточноевропейскому времени (13:25 по Киевскому времени) 1 июня.

Об этом сообщает New Atlas.

Согласно начальным планам, запуск Starliner был запланирован на 6 мая. Однако за несколько минут до старта он был отменен из-за проблемы с кислородным клапаном в верхней ступени Centaur.

Затем запуск перенесли на 21 мая, далее на 25 мая, а затем — на неопределенный срок, когда обнаружили утечку гелия в силовой установке служебного модуля Starliner.