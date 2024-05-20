Аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin впервые за почти два года успешно доставила в космос 6 пассажиров на туристической ракете New Shepard.

Седьмой полет Blue Origin в космос с экипажем

Ракету отправили в космос в пределах туристической миссии NS-25. Этот запуск состоялся после успешной научной миссии без экипажа в декабре 2023 года – первого полета ракеты после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.

В общем, это уже седьмой полет Blue Origin в космос с экипажем.

New Shepard взлетела со скоростью, втрое превышающей скорость звука.

Ракета пронесла капсулу мимо линии Кармана — зона на высоте 100 километров над поверхностью Земли, на которой, как считается, начинается космическое пространство.

На пике полета пассажиры пробыли несколько минут в невесомости и увидели Землю из иллюминаторов кабины.

На борту туристической ракеты находились 6 человек

В частности, на борту туристической ракеты были:

соучредитель венчурного фонда Мэйсон Энджел;

основатель французской крафтовой пивоварни Brasserie Mont-Blanc Сильвен Широн;

инженер-программист и предприниматель Кеннет Хесс;

бухгалтер на пенсии Кэрол Шаллер;

авиатор Гопи Тхотакура;

капитан Воздушных сил США в отставке Эд Дуайт

Несмотря на то, что Эд Дуайт закончил обучение в Школе пилотов аэрокосмических исследований и получил рекомендацию ВВС, он не попал в Корпус астронавтов NASA. Он стал предпринимателем и скульптором.

Я думал, что мне это в жизни не понадобится. Но я ошибся, – сказал Дуайт о полете. Поделиться

По его словам, «это опыт, изменяющий жизнь». Так, Эд Дуайт в возрасте 90 лет оказался на самом краю космоса, став самым старым человеком, достигшим такой высоты.