Аэрокосмическая компания американского предпринимателя Джеффа Безоса Blue Origin впервые за почти два года успешно доставила в космос 6 пассажиров на туристической ракете New Shepard.
Седьмой полет Blue Origin в космос с экипажем
Ракету отправили в космос в пределах туристической миссии NS-25. Этот запуск состоялся после успешной научной миссии без экипажа в декабре 2023 года – первого полета ракеты после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.
Forever changed. #NS25 pic.twitter.com/g0uXLabDe9— Blue Origin (@blueorigin) May 19, 2024
В общем, это уже седьмой полет Blue Origin в космос с экипажем.
New Shepard взлетела со скоростью, втрое превышающей скорость звука.
Ракета пронесла капсулу мимо линии Кармана — зона на высоте 100 километров над поверхностью Земли, на которой, как считается, начинается космическое пространство.
На пике полета пассажиры пробыли несколько минут в невесомости и увидели Землю из иллюминаторов кабины.
На борту туристической ракеты находились 6 человек
В частности, на борту туристической ракеты были:
соучредитель венчурного фонда Мэйсон Энджел;
основатель французской крафтовой пивоварни Brasserie Mont-Blanc Сильвен Широн;
инженер-программист и предприниматель Кеннет Хесс;
бухгалтер на пенсии Кэрол Шаллер;
авиатор Гопи Тхотакура;
капитан Воздушных сил США в отставке Эд Дуайт
Несмотря на то, что Эд Дуайт закончил обучение в Школе пилотов аэрокосмических исследований и получил рекомендацию ВВС, он не попал в Корпус астронавтов NASA. Он стал предпринимателем и скульптором.
По его словам, «это опыт, изменяющий жизнь». Так, Эд Дуайт в возрасте 90 лет оказался на самом краю космоса, став самым старым человеком, достигшим такой высоты.
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