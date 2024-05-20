Аерокосмічна компанія американського підприємця Джеффа Безоса Blue Origin вперше за майже два роки успішно доставила в космос 6 пасажирів на туристичній ракеті New Shepard.

Сьомий політ Blue Origin у космос з екіпажем

Ракету відправили в космос в межах туристичної місії NS-25. Цей запуск відбувся після успішної наукової місії без екіпажу в грудні 2023 року — першого польоту ракети після аварії, що сталася у вересні 2022 року.

Загалом це вже сьомий політ Blue Origin у космос з екіпажем.

New Shepard злетіла зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку.

Ракета пронесла капсулу повз лінію Кармана — зону на висоті 100 кілометрів над поверхнею Землі, на якій, як вважається, починається космічний простір.

На піку польоту пасажири пробули кілька хвилин у невагомості й побачили Землю з ілюмінаторів кабіни.

На борту туристичної ракети перебувало 6 осіб

Зокрема, на борту туристичної ракети були:

співзасновник венчурного фонду Мейсон Енджел;

засновник французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;

інженер-програміст і підприємець Кеннет Хесс;

бухгалтерка на пенсії Керол Шаллер;

авіатор Гопі Тхотакура;

капітан Повітряних сил США у відставці Ед Дуайт

Попри те, що Ед Дуайт закінчив навчання в Школі пілотів аерокосмічних досліджень і отримав рекомендацію ВПС, він не потрапив до Корпусу астронавтів NASA. Натомість він став підприємцем і скульптором.

Я думав, що мені в житті це не знадобиться. Але я помилився, — сказав Дуайт про політ. Поширити

За його словами, «це досвід, який змінює життя». Так, Ед Дуайт у віці 90 років опинився на самому краю космосу, ставши найстарішою людиною, яка досягла такої висоти.