SpaceX бронюватиме місця для туристичних польотів у космос. Куди можна відправитися

Компанія SpaceX оголосила бронювання місць для польотів у космос — на Міжнародну космічну станцію, Місяць, Марс та орбіту Землі.

SpaceX набирає космічних туристів

Польоти будуть доступні на двох різних типах космічних кораблів — Dragon і Starship.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Перший політ на навколоземну орбіту запланований на кінець 2024 року. Він триватиме від 3 до 6 днів, за раз полетіти можуть 2-4 людини. Корабель здійснюватиме виток навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті від 290 до 483 км.

Бронювання квитків на політ на Міжнародну космічну станцію буде доступне у 2025 році. Подорож для чотирьох пасажирів триватиме 10 днів.

Також є інформація про семиденні місії на Місяць, проте коли політ буде доступним, не повідомляється. Відомо, що 12 туристів віддаляться від Землі більш як на 384 тис км. Вони матимуть приватні каюти. Поширити

Політ на Марс триватиме всього 24 години 37 хвилин, та коли він буде можливим, інформації ще немає.

SpaceX повідомила, що пасажири матимуть сучасне спорядження, зокрема шолом, надрукований на 3D-принтері, з мікрофоном для зв'язку і клапанами, які регулюють системи тиску у скафандрі.

Вартість місій поки не розкривається.

Boeing стане конкурентом SpaceX

5 травня Boeing запустить на орбіту Землі космічний корабель.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на борту 7-місної капсули перебуватимуть двоє астронавтів NASA.

Це — остаточне випробування перед тим, як космічному кораблю дозволять здійснювати регулярні космічні подорожі у рамках програми пілотованих космічних місій NASA. Поширити

Boeing ще у 2019-му році спробував відправити цей космічний корабель до Міжнародної космічної станції, але під час місії були виявлені численні проблеми, на подолання яких знадобилися роки.

Через цю затримку Boeing довелося виплатити понад 1 млрд дол штрафних санкцій.