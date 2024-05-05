SpaceX використало український Ан-124 для вчасної доставки деталей для запуску Falcon 9
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SpaceX використало український Ан-124 для вчасної доставки деталей для запуску Falcon 9

Ан-124
Джерело:  online.ua

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска використала літак українського виробництва Ан-124 щоб вчасно отримати деталі, необхідні для запуску ракети Falcon 9. 

Що відомо про використання SpaceX українського Ан-124

За інформацією журналіста Сета Міллера, компанії Ілона Маска терміново знадобились деталі для запуску ракети Falcon 9.

SpaceX терміново потрібна пара подовжувачів сопел MVac у Флориді. Компанія зафрахтує літак Ан-124, щоб доставити їх з Лос-Анджелеса, — зазначає журналіст.

За його словами, подовжувачі вакуумних сопел були необхідні для майбутнього запуску Falcon 9 з групами Starlink 6-57 і 6-58, запланованого на 7 та 12 травня.

Кожен подовжувач розміщується і транспортується в спеціальному транспортному контейнері. Перший має розміри приблизно 125x151x138, а другий — приблизно 126x149x138. Блоки з такими розмірами не можуть бути завантажені на вантажні літаки американських авіаперевізників. Тому їх необхідно транспортувати літаком Ан-124-100 ДП "Антонов, — пояснив Міллер.

Чим відомий у світі літак Ан-124

Ан-124 до появи Ан-225 "Мрія", який було знищено під час повномасштабної війни в України, був найбільшим літаком у світі. Наразі він вважається другим у світі за вантажопідйомністю та найбільшим військовим транспортним літаком.

На початку 2018 року вже повідомлялося, що український "Руслан" має доставити важкі деталі ракети для ЅрасеХ.

У грудні 2020 він доставив із французької Тулузи на аеродром NASA у США супутник.

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