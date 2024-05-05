Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска використала літак українського виробництва Ан-124 щоб вчасно отримати деталі, необхідні для запуску ракети Falcon 9.
Що відомо про використання SpaceX українського Ан-124
За інформацією журналіста Сета Міллера, компанії Ілона Маска терміново знадобились деталі для запуску ракети Falcon 9.
SpaceX needs a couple MVac nozzle extensions in Florida ASAP. It is chartering an An-124 to fly them over from LA.— Seth Miller (@WandrMe) May 2, 2024
Not sure I've ever seen this specific replacement be flown in before. pic.twitter.com/LJ2wGl7Qe3
За його словами, подовжувачі вакуумних сопел були необхідні для майбутнього запуску Falcon 9 з групами Starlink 6-57 і 6-58, запланованого на 7 та 12 травня.
Чим відомий у світі літак Ан-124
Ан-124 до появи Ан-225 "Мрія", який було знищено під час повномасштабної війни в України, був найбільшим літаком у світі. Наразі він вважається другим у світі за вантажопідйомністю та найбільшим військовим транспортним літаком.
На початку 2018 року вже повідомлялося, що український "Руслан" має доставити важкі деталі ракети для ЅрасеХ.
У грудні 2020 він доставив із французької Тулузи на аеродром NASA у США супутник.
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