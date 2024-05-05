Що відомо про використання SpaceX українського Ан-124

За інформацією журналіста Сета Міллера, компанії Ілона Маска терміново знадобились деталі для запуску ракети Falcon 9.

SpaceX терміново потрібна пара подовжувачів сопел MVac у Флориді. Компанія зафрахтує літак Ан-124, щоб доставити їх з Лос-Анджелеса, — зазначає журналіст. Поширити

SpaceX needs a couple MVac nozzle extensions in Florida ASAP. It is chartering an An-124 to fly them over from LA.



Not sure I've ever seen this specific replacement be flown in before. pic.twitter.com/LJ2wGl7Qe3 — Seth Miller (@WandrMe) May 2, 2024

За його словами, подовжувачі вакуумних сопел були необхідні для майбутнього запуску Falcon 9 з групами Starlink 6-57 і 6-58, запланованого на 7 та 12 травня.

Кожен подовжувач розміщується і транспортується в спеціальному транспортному контейнері. Перший має розміри приблизно 125x151x138, а другий — приблизно 126x149x138. Блоки з такими розмірами не можуть бути завантажені на вантажні літаки американських авіаперевізників. Тому їх необхідно транспортувати літаком Ан-124-100 ДП "Антонов, — пояснив Міллер. Поширити

Чим відомий у світі літак Ан-124

Ан-124 до появи Ан-225 "Мрія", який було знищено під час повномасштабної війни в України, був найбільшим літаком у світі. Наразі він вважається другим у світі за вантажопідйомністю та найбільшим військовим транспортним літаком.

На початку 2018 року вже повідомлялося, що український "Руслан" має доставити важкі деталі ракети для ЅрасеХ.

У грудні 2020 він доставив із французької Тулузи на аеродром NASA у США супутник.