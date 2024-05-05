Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала самолет украинского производства Ан-124, чтобы вовремя получить детали, необходимые для запуска ракеты Falcon 9.
Что известно об использовании SpaceX украинского Ан-124
По информации журналиста Сета Миллера, компании Илона Маска срочно понадобились детали для запуска ракеты Falcon 9.
SpaceX needs a couple MVac nozzle extensions in Florida ASAP. It is chartering an An-124 to fly them over from LA.— Seth Miller (@WandrMe) May 2, 2024
Not sure I've ever seen this specific replacement be flown in before. pic.twitter.com/LJ2wGl7Qe3
По его словам, удлинители вакуумных сопел были необходимы для предстоящего запуска Falcon 9 с группами Starlink 6-57 и 6-58, запланированного на 7 и 12 мая.
Чем известен в мире самолет Ан-124
Ан-124 до появления Ан-225 "Мрия", уничтоженный во время полномасштабной войны в Украине, был крупнейшим самолетом в мире. В настоящее время он считается вторым в мире по грузоподъемности и крупнейшим военным транспортным самолетом.
В начале 2018 года уже сообщалось, что украинский "Руслан" должен доставить тяжелые детали ракеты для ЅрасеХ.
В декабре 2020 года он доставил из французской Тулузы на аэродром NASA в США спутник.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-