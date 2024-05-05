SpaceX использовало украинский Ан-124 для своевременной доставки деталей для запуска Falcon 9
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

SpaceX использовало украинский Ан-124 для своевременной доставки деталей для запуска Falcon 9

Ан-124
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Источник:  online.ua

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала самолет украинского производства Ан-124, чтобы вовремя получить детали, необходимые для запуска ракеты Falcon 9.

Что известно об использовании SpaceX украинского Ан-124

По информации журналиста Сета Миллера, компании Илона Маска срочно понадобились детали для запуска ракеты Falcon 9.

SpaceX срочно требуется пара удлинителей сопел MVac во Флориде. Компания зафрахтует самолет Ан-124, чтобы доставить их из Лос-Анджелеса, отмечает журналист.

По его словам, удлинители вакуумных сопел были необходимы для предстоящего запуска Falcon 9 с группами Starlink 6-57 и 6-58, запланированного на 7 и 12 мая.

Каждый удлинитель размещается и транспортируется в специальном транспортном контейнере. Первый имеет размеры примерно 125×151×138, а второй — примерно 126×149×138. Блоки с такими размерами не могут быть загружены на грузовые самолеты американских авиаперевозчиков. Поэтому их необходимо транспортировать самолетом Ан-124-100 ГП "Антонов", — пояснил Миллер.

Чем известен в мире самолет Ан-124

Ан-124 до появления Ан-225 "Мрия", уничтоженный во время полномасштабной войны в Украине, был крупнейшим самолетом в мире. В настоящее время он считается вторым в мире по грузоподъемности и крупнейшим военным транспортным самолетом.

В начале 2018 года уже сообщалось, что украинский "Руслан" должен доставить тяжелые детали ракеты для ЅрасеХ.

В декабре 2020 года он доставил из французской Тулузы на аэродром NASA в США спутник.

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