Что известно об использовании SpaceX украинского Ан-124

По информации журналиста Сета Миллера, компании Илона Маска срочно понадобились детали для запуска ракеты Falcon 9.

SpaceX срочно требуется пара удлинителей сопел MVac во Флориде. Компания зафрахтует самолет Ан-124, чтобы доставить их из Лос-Анджелеса, отмечает журналист. Поделиться

SpaceX needs a couple MVac nozzle extensions in Florida ASAP. It is chartering an An-124 to fly them over from LA.



Not sure I've ever seen this specific replacement be flown in before. pic.twitter.com/LJ2wGl7Qe3 — Seth Miller (@WandrMe) May 2, 2024

По его словам, удлинители вакуумных сопел были необходимы для предстоящего запуска Falcon 9 с группами Starlink 6-57 и 6-58, запланированного на 7 и 12 мая.

Каждый удлинитель размещается и транспортируется в специальном транспортном контейнере. Первый имеет размеры примерно 125×151×138, а второй — примерно 126×149×138. Блоки с такими размерами не могут быть загружены на грузовые самолеты американских авиаперевозчиков. Поэтому их необходимо транспортировать самолетом Ан-124-100 ГП "Антонов", — пояснил Миллер. Поделиться

Чем известен в мире самолет Ан-124

Ан-124 до появления Ан-225 "Мрия", уничтоженный во время полномасштабной войны в Украине, был крупнейшим самолетом в мире. В настоящее время он считается вторым в мире по грузоподъемности и крупнейшим военным транспортным самолетом.

В начале 2018 года уже сообщалось, что украинский "Руслан" должен доставить тяжелые детали ракеты для ЅрасеХ.

В декабре 2020 года он доставил из французской Тулузы на аэродром NASA в США спутник.