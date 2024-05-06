SpaceX будет бронировать места для туристических полетов в космос. Куда можно отправиться

Компания SpaceX объявила бронирование мест для полетов в космос – на Международную космическую станцию, Луну, Марс и орбиту Земли.
SpaceX набирает космических туристов
Полеты будут доступны на двух разных типах космических кораблей — Dragon и Starship.
Об этом сообщается на сайте компании.
Первый полет на околоземную орбиту намечен на конец 2024 года. Он будет продолжаться от 3 до 6 дней, за раз улететь могут 2-4 человека. Корабль будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут на высоте от 290 до 483 км.
Бронирование билетов на полет на Международную космическую станцию будет доступно в 2025 году. Путешествие для четырех пассажиров продлится 10 дней.
Полет на Марс будет длиться всего 24 часа 37 минут, но когда он будет возможным, информации еще нет.
SpaceX сообщила, что пассажиры будут иметь современное снаряжение, в том числе шлем, напечатанный на 3D-принтере, с микрофоном для связи и клапанами, регулирующими систему давления в скафандре.
Стоимость миссий пока не раскрывается.
Boeing станет конкурентом SpaceX
5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.
Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.
Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл штрафных санкций.
Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.
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