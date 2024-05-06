SpaceX будет бронировать места для туристических полетов в космос. Куда можно отправиться
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Технологии
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SpaceX будет бронировать места для туристических полетов в космос. Куда можно отправиться

Космос
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Источник:  SpaceX

Компания SpaceX объявила бронирование мест для полетов в космос – на Международную космическую станцию, Луну, Марс и орбиту Земли.

SpaceX набирает космических туристов

Полеты будут доступны на двух разных типах космических кораблей — Dragon и Starship.

Об этом сообщается на сайте компании.

Первый полет на околоземную орбиту намечен на конец 2024 года. Он будет продолжаться от 3 до 6 дней, за раз улететь могут 2-4 человека. Корабль будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут на высоте от 290 до 483 км.

Бронирование билетов на полет на Международную космическую станцию будет доступно в 2025 году. Путешествие для четырех пассажиров продлится 10 дней.

Также есть информация о семидневных миссиях на Луну, однако когда полет будет доступен, не сообщается. Известно, что 12 туристов удалятся от Земли более чем на 384 тыс км. У них будут частные каюты.

Полет на Марс будет длиться всего 24 часа 37 минут, но когда он будет возможным, информации еще нет.

SpaceX сообщила, что пассажиры будут иметь современное снаряжение, в том числе шлем, напечатанный на 3D-принтере, с микрофоном для связи и клапанами, регулирующими систему давления в скафандре.

Стоимость миссий пока не раскрывается.

Boeing станет конкурентом SpaceX

5 мая Boeing запустит на орбиту Земли корабль.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на борту 7-местной капсулы будут находиться два астронавта NASA.

Это окончательное испытание перед тем, как космическому кораблю позволят совершать регулярные космические путешествия в рамках программы пилотируемых космических миссий NASA.

Boeing еще в 2019 году попытался отправить этот космический корабль в Международную космическую станцию, но во время миссии были обнаружены многочисленные проблемы, на преодоление которых понадобились годы.

Из-за этой задержки Boeing пришлось выплатить более 1 млрд долл штрафных санкций.

Reuters добавляет, что в случае успеха пилотируемой миссии Boeing компания станет вторым поставщиком услуг космических путешествий для NASA, присоединившись к SpaceX.

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