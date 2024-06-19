Проблемна місія Starliner. Астронавти NASA знову затрималися на МКС

Проблеми супроводжують корабель Starliner з перших тестових польотів. Під час першої місії з астронавтами на борту теж не обійшлося без сюрпризів. Однак настав час повертатися на Землю, проте зробити це в зазначений термін не вийде.
Головні тези:
- Місія Starliner стикається з технічними проблемами під час повернення на Землю: затримка через витік гелію та стабільність роботи двигунів.
- Boeing прагне отримати сертифікацію NASA для Starliner до кінця року, проведено лише 77 з 87 необхідних перевірок систем.
- Успішне впровадження Starliner надасть критично важливу альтернативу для транспортування астронавтів на МКС, розвиваючи двопотокову систему з SpaceX та “Союзом”.
- Запуск Starliner був перенесений кілька разів через різні технічні проблеми, Boeing вирішив ризикнути та запустити корабель 1 червня замість ремонту.
- Команда працює над виправленням проблем і збирає більше даних для успішного повернення Starliner на Землю та отримання сертифікації від NASA.
Місія Starliner “застрягла” на МКС
Спочатку планувалося, що корабель повернеться 22 червня, але тепер нова дата — 26 червня, оскільки команда працює над тим, щоб зібрати більше даних і розв'язати проблеми з витоком гелію і стабільністю роботи двигунів.
Місія Starliner, яка стартувала 5 червня після численних затримок, зіткнулася з низкою технічних проблем. Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суніта Вільямс, які перебували на борту космічного корабля, спочатку були заплановані на тижневе перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).
Однак подорож виявилася зовсім не спокійною. При наближенні до МКС 5 з 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу. Хоча чотири з них згодом вдалося відновити, стикування довелося відкласти на кілька годин.
Зворотний політ спочатку був запланований на 14 червня, але був перенесений на 18 червня після виявлення п'яти витоків гелію в системі управління двигуном.
Подальші ускладнення призвели до чергової затримки до 22 червня, а тепер, згідно з нещодавньою заявою NASA, нова дата повернення призначена на 26 червня.
Попри невдачі, короткий тест коригувальних двигунів, проведений минулої суботи, показав певні перспективи. Хоча більшість двигунів працювали як очікувалося, один з них вийшов з ладу через аномально низький тиск, що призвело до рішення взагалі відмовитися від його використання.
Тестовий політ Starliner
Місія, яка є частиною зусиль компанії Boeing, спрямованих на отримання сертифікації NASA для Starliner, наразі завершила 77 з 87 необхідних перевірок систем. Решта перевірок будуть проведені під час процедури стикування та посадки.
Попри затримки, Boeing зберігає оптимізм щодо продуктивності космічного корабля і прагне отримати сертифікацію до кінця року.
Успішне впровадження Starliner забезпечить критично важливу альтернативу для транспортування астронавтів на МКС, доповнивши космічні кораблі Dragon компанії SpaceX і російський "Союз".
Boeing запускає космічний корабель Starliner
Запуск запланований на 12:25 за Східноєвропейським часом (13:25 за Київським часом) 1 червня.
Про це повідомляє New Atlas.
Згідно з початковими планами, запуск Starliner був запланований на 6 травня. Однак за декілька хвилин до старту його було скасовано через проблему з кисневим клапаном у верхньому ступені Centaur.
Потім запуск перенесли на 21 травня, далі на 25 травня, а згодом — на невизначений термін, коли виявили витік гелію в силовій установці службового модуля Starliner.
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