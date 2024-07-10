Астронавты NASA с миссии Starliner больше месяца "застряли" на МКС. Что дальше

Известно, что исследователи космоса должны были пробыть на Международной космической станции (МКС) всего 8 дней.

Астронавты "застряли" на МКС

Двое астронавтов, "застрявших" на МКС более месяца назад, впервые пообщались с журналистами 10 июля.

Командир Барри "Бутч" Уилмор и пилот Сунита "Суни" Уильямс стартовали 5 июня во время первой миссии корабля Starliner на орбиту с астронавтами. После этого они должны оставаться на орбите в течение восьми дней. Поделиться

Однако у корабля Boeing Starliner возникли проблемы, поэтому его возвращение на Землю не раз откладывалось. Кроме того, во время длительного пребывания на МКС астронавты были вынуждены укрываться в космическом корабле, ведь вблизи разразился российский спутник.

Однако если бы им понадобилась эвакуация, их корабль, вероятно, не смог бы оторваться от космической станции.

Силовая установка космического корабля неисправна, и поэтому он отталкивает капсулу от МКС и позиционирует себя для погружения в атмосферу Земли. По словам руководителя коммерческого экипажа НАСА Стива Стича, многие двигатели Starliner перегрелись во время запуска, а утечки гелия, используемого для создания давления в двигателях, связаны с тем, как часто они используются. Поделиться

В то же время, компания Boeing уверяет, что астронавты "не застряли" и отмечает, что "нет никакого повышенного риска, когда мы решим вернуть Суни и Бутча на Землю".

Известно, что Starliner может провести 45 дней в стыковке с МКС или до 72 дней в случае необходимости, полагаясь на резервные системы.

В свою очередь, если астронавты не смогут вернуться на Землю, то у них будет возможность воспользоваться услугами других экипажей, которые находятся на МКС.

Руководитель программы коммерческих экипажей Boeing Марк Наппи отметил, что Бутч и Суни не находятся в "никакой опасности" и даже не слишком "застряли" по стандартам космических станций.

Проблемы Starliner возникли после лет задержек и неудачных запусков. В 2014 году NASA попросило SpaceX и Boeing разработать коммерческие капсулы для экипажа, но в то время как SpaceX успешно начала доставлять астронавтов в 2020 году, это путешествие было первым запуском экипажа для Boeing. Считается, что убытки Boeing от программы Starliner составляют около 1,5 млрд долл. (1,2 млрд фунтов стерлингов). Поделиться

Астронавты Starliner снова задерживаются на МКС

29 июня NASA отложило дату возвращения с Международной космической станции двух астронавтов после утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner компании Boeing.

Астронавты продолжат тестировать капсулу, пытаясь понять ее проблемы и попытаться исправить их.

Вылет был запланирован на 26 июня, но его решили отменить из-за проблем с космическим аппаратом, который бы доставил астронавтов обратно на Землю. К тому же, дата вылета не совпадала с серией запланированных выходов в открытый космос на МКС, назначенных 24 июня и 2 июля.