Астронавты NASA с миссии Starliner больше месяца "застряли" на МКС. Что дальше

Известно, что исследователи космоса должны были пробыть на Международной космической станции (МКС) всего 8 дней.
Главные тезисы
- Астронавты NASA с миссии Starliner находятся на МКС более месяца из-за проблем с космическим кораблем.
- Программа Starliner компании Boeing понесла ущерб в размере 1,5 млрд долл из-за задержек и неудачных запусков.
- Астронавты продолжат тестировать капсулу на МКС, пытаясь решить возникшие проблемы и исправить дефекты.
- NASA отложило дату возвращения астронавтов из-за проблем с гелием и двигателем корабля Starliner.
- Руководитель программы коммерческих экипажей Boeing подчеркнул, что астронавты находятся в безопасности и у них есть резервные планы в случае невозможности возвращения на Землю.
Астронавты "застряли" на МКС
Двое астронавтов, "застрявших" на МКС более месяца назад, впервые пообщались с журналистами 10 июля.
Однако у корабля Boeing Starliner возникли проблемы, поэтому его возвращение на Землю не раз откладывалось. Кроме того, во время длительного пребывания на МКС астронавты были вынуждены укрываться в космическом корабле, ведь вблизи разразился российский спутник.
Однако если бы им понадобилась эвакуация, их корабль, вероятно, не смог бы оторваться от космической станции.
В то же время, компания Boeing уверяет, что астронавты "не застряли" и отмечает, что "нет никакого повышенного риска, когда мы решим вернуть Суни и Бутча на Землю".
Известно, что Starliner может провести 45 дней в стыковке с МКС или до 72 дней в случае необходимости, полагаясь на резервные системы.
В свою очередь, если астронавты не смогут вернуться на Землю, то у них будет возможность воспользоваться услугами других экипажей, которые находятся на МКС.
Руководитель программы коммерческих экипажей Boeing Марк Наппи отметил, что Бутч и Суни не находятся в "никакой опасности" и даже не слишком "застряли" по стандартам космических станций.
Астронавты Starliner снова задерживаются на МКС
29 июня NASA отложило дату возвращения с Международной космической станции двух астронавтов после утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner компании Boeing.
Астронавты продолжат тестировать капсулу, пытаясь понять ее проблемы и попытаться исправить их.
Вылет был запланирован на 26 июня, но его решили отменить из-за проблем с космическим аппаратом, который бы доставил астронавтов обратно на Землю. К тому же, дата вылета не совпадала с серией запланированных выходов в открытый космос на МКС, назначенных 24 июня и 2 июля.
Мы не спешим и соблюдаем стандартный процесс управления миссией, — отметил руководитель Программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич. — Мы позволяем данным управлять принятием решений по устранению небольших утечек гелиевой системы и производительности двигателей, которые мы наблюдали при сближении и стыковке.
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