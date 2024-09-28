Земля могла захопити Місяць "у полон". Що відомо про нову теорію вчених

Досі наукова спільнота була переконана в тому, що Місяць був утворений з уламків молодої Землі. Однак дослідники з Пенсільванії неочікувано для всіх кинули виклик цій теорії, заявивши, що вона хибна.

Нова теорія появи супутника Землі

Нове дослідження вчені опублікували у виданні The Planetary Science Journal.

Вони дійшли висновку, що Місяць був захоплений “у полон” під час близького зіткнення між молодою Землею та подвійною системою — Місяцем та іншим скелястим об’єктом.

Супутник, який утворюється в результаті зіткнення планет, набуваючи форми, коли космічне сміття збирається в кулю, повинен обертатися над екватором планети. Однак наш Місяць обертається в іншій площині. Поширити

Однак, що важливо розуміти, Місяць більше узгоджується з Сонцем, ніж з екватором Землі.

На переконання науковців, Земля мала всі шанси, щоб “взяти в полон” супутник, навіть більший за Місяць, до прикладу, Меркурій або Марс.

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У чому полягає одна з головних проблем

Насамперед йдеться про те, що орбіта "захоплення", по якій рухається Місяць, починалася як витягнутий еліпс, а не коло.

З часом під впливом екстремальних припливів її форма змінилася.Сьогодні земний приплив випереджає місячний. Приплив прискорює орбіту. Він дає їй імпульс, трохи прискорює. З часом Місяць віддаляється трохи далі, — наголошують вчені. Поширити

Науковці дійшли висновку, що початкова еліптична орбіта Місяця скоротилася протягом тисячоліть.

Окрім того, наголошується, що вона також стала більш круговою, доки не зафіксувалась у тому виді, як є зараз.