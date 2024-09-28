Земля могла захопити Місяць "у полон". Що відомо про нову теорію вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Земля могла захопити Місяць "у полон". Що відомо про нову теорію вчених

місяць
Джерело:  online.ua

Досі наукова спільнота була переконана в тому, що Місяць був утворений з уламків молодої Землі. Однак дослідники з Пенсільванії неочікувано для всіх кинули виклик цій теорії, заявивши, що вона хибна.

Головні тези:

  • Орбіта руху Місяця під впливом екстремальних припливів суттєво змінилася.
  • Це призвело до поступового віддалення супутника від Землі.
  • Земля могла б захопити в полон супутник, навіть більший за Місяць.

Нова теорія появи супутника Землі

Нове дослідження вчені опублікували у виданні The Planetary Science Journal.

Вони дійшли висновку, що Місяць був захоплений “у полон” під час близького зіткнення між молодою Землею та подвійною системою — Місяцем та іншим скелястим об’єктом.

Супутник, який утворюється в результаті зіткнення планет, набуваючи форми, коли космічне сміття збирається в кулю, повинен обертатися над екватором планети. Однак наш Місяць обертається в іншій площині.

Однак, що важливо розуміти, Місяць більше узгоджується з Сонцем, ніж з екватором Землі.

На переконання науковців, Земля мала всі шанси, щоб “взяти в полон” супутник, навіть більший за Місяць, до прикладу, Меркурій або Марс.

Фото: unsplash.com

У чому полягає одна з головних проблем

Насамперед йдеться про те, що орбіта "захоплення", по якій рухається Місяць, починалася як витягнутий еліпс, а не коло.

З часом під впливом екстремальних припливів її форма змінилася.Сьогодні земний приплив випереджає місячний. Приплив прискорює орбіту. Він дає їй імпульс, трохи прискорює. З часом Місяць віддаляється трохи далі, — наголошують вчені.

Науковці дійшли висновку, що початкова еліптична орбіта Місяця скоротилася протягом тисячоліть.

Окрім того, наголошується, що вона також стала більш круговою, доки не зафіксувалась у тому виді, як є зараз. 

Однак через еволюцію припливів ситуація змінилась і супутник почав поступово віддалятись. Щороку Місяць стає далі на 3 сантиметри. На нинішній відстані він відчування значне притягнення від гравітації Сонця.

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