Земля могла захопити Місяць "у полон". Що відомо про нову теорію вчених

Досі наукова спільнота була переконана в тому, що Місяць був утворений з уламків молодої Землі. Однак дослідники з Пенсільванії неочікувано для всіх кинули виклик цій теорії, заявивши, що вона хибна.
Головні тези:
- Орбіта руху Місяця під впливом екстремальних припливів суттєво змінилася.
- Це призвело до поступового віддалення супутника від Землі.
- Земля могла б захопити в полон супутник, навіть більший за Місяць.
Нова теорія появи супутника Землі
Нове дослідження вчені опублікували у виданні The Planetary Science Journal.
Вони дійшли висновку, що Місяць був захоплений “у полон” під час близького зіткнення між молодою Землею та подвійною системою — Місяцем та іншим скелястим об’єктом.
Однак, що важливо розуміти, Місяць більше узгоджується з Сонцем, ніж з екватором Землі.
На переконання науковців, Земля мала всі шанси, щоб “взяти в полон” супутник, навіть більший за Місяць, до прикладу, Меркурій або Марс.
У чому полягає одна з головних проблем
Насамперед йдеться про те, що орбіта "захоплення", по якій рухається Місяць, починалася як витягнутий еліпс, а не коло.
Науковці дійшли висновку, що початкова еліптична орбіта Місяця скоротилася протягом тисячоліть.
Окрім того, наголошується, що вона також стала більш круговою, доки не зафіксувалась у тому виді, як є зараз.
Однак через еволюцію припливів ситуація змінилась і супутник почав поступово віддалятись. Щороку Місяць стає далі на 3 сантиметри. На нинішній відстані він відчування значне притягнення від гравітації Сонця.
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