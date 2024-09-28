Земля могла захватить Луну "в плен". Что известно о новой теории ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Земля могла захватить Луну "в плен". Что известно о новой теории ученых

Луна
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Источник:  online.ua

До сих пор научное сообщество было убеждено в том, что Луна была образована из обломков молодой Земли. Однако исследователи из Пенсильвании неожиданно для всех бросили вызов этой теории, заявив, что она ошибочна.

Главные тезисы

  • Орбита Луны под влиянием экстремальных приливов существенно изменилась.
  • Это привело к постепенному удалению спутника от Земли.
  • Земля могла бы “захватить в плен” спутник, даже больше Луны.

Новая теория появления спутника Земли

Новое исследование ученые опубликовали в издании The Planetary Science Journal.

Они пришли к выводу, что Луна была захвачена "в плен" во время близкого столкновения между молодой Землей и двойной системой — Луной и другим скалистым объектом.

Спутник, образующийся в результате столкновения планет, принимая форму, когда космический мусор собирается в шар, должен вращаться над экватором планеты. Однако наша Луна вращается в другой плоскости.

Однако, что важно понимать, Луна больше согласуется с Солнцем, чем с экватором Земли.

По убеждению ученых, Земля имела все шансы, чтобы "взять" спутник, даже больше Луны, к примеру, Меркурий или Марс.

Фото: unsplash.com

В чем заключается одна из главных проблем

Прежде всего, речь идет о том, что орбита "захвата", по которой движется Луна, начиналась как вытянутый эллипс, а не круг.

Со временем под влиянием экстремальных приливов ее форма изменилась. Сегодня земной приток опережает лунный. Приток ускоряет орбиту. Он дает ей импульс, немного ускоряет. Со временем Луна удаляется немного дальше, — отмечают ученые.

Ученые пришли к выводу, что начальная эллиптическая орбита Луны сократилась на протяжении тысячелетий.

Кроме того, указано, что она стала более круговой, пока не зафиксировалась в том виде, как есть сейчас.

Однако из-за эволюции приливов ситуация изменилась и спутник начал постепенно отдаляться. Ежегодно Луна становится дальше на 3 сантиметра. На нынешнем расстоянии она чувствует значительное притяжение от гравитации Солнца.

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