Земля могла захватить Луну "в плен". Что известно о новой теории ученых

До сих пор научное сообщество было убеждено в том, что Луна была образована из обломков молодой Земли. Однако исследователи из Пенсильвании неожиданно для всех бросили вызов этой теории, заявив, что она ошибочна.

Новая теория появления спутника Земли

Новое исследование ученые опубликовали в издании The Planetary Science Journal.

Они пришли к выводу, что Луна была захвачена "в плен" во время близкого столкновения между молодой Землей и двойной системой — Луной и другим скалистым объектом.

Спутник, образующийся в результате столкновения планет, принимая форму, когда космический мусор собирается в шар, должен вращаться над экватором планеты. Однако наша Луна вращается в другой плоскости. Поделиться

Однако, что важно понимать, Луна больше согласуется с Солнцем, чем с экватором Земли.

По убеждению ученых, Земля имела все шансы, чтобы "взять" спутник, даже больше Луны, к примеру, Меркурий или Марс.

Фото: unsplash.com

В чем заключается одна из главных проблем

Прежде всего, речь идет о том, что орбита "захвата", по которой движется Луна, начиналась как вытянутый эллипс, а не круг.

Со временем под влиянием экстремальных приливов ее форма изменилась. Сегодня земной приток опережает лунный. Приток ускоряет орбиту. Он дает ей импульс, немного ускоряет. Со временем Луна удаляется немного дальше, — отмечают ученые. Поделиться

Ученые пришли к выводу, что начальная эллиптическая орбита Луны сократилась на протяжении тысячелетий.

Кроме того, указано, что она стала более круговой, пока не зафиксировалась в том виде, как есть сейчас.