Земля могла захватить Луну "в плен". Что известно о новой теории ученых

До сих пор научное сообщество было убеждено в том, что Луна была образована из обломков молодой Земли. Однако исследователи из Пенсильвании неожиданно для всех бросили вызов этой теории, заявив, что она ошибочна.
Главные тезисы
- Орбита Луны под влиянием экстремальных приливов существенно изменилась.
- Это привело к постепенному удалению спутника от Земли.
- Земля могла бы “захватить в плен” спутник, даже больше Луны.
Новая теория появления спутника Земли
Новое исследование ученые опубликовали в издании The Planetary Science Journal.
Они пришли к выводу, что Луна была захвачена "в плен" во время близкого столкновения между молодой Землей и двойной системой — Луной и другим скалистым объектом.
Однако, что важно понимать, Луна больше согласуется с Солнцем, чем с экватором Земли.
По убеждению ученых, Земля имела все шансы, чтобы "взять" спутник, даже больше Луны, к примеру, Меркурий или Марс.
В чем заключается одна из главных проблем
Прежде всего, речь идет о том, что орбита "захвата", по которой движется Луна, начиналась как вытянутый эллипс, а не круг.
Ученые пришли к выводу, что начальная эллиптическая орбита Луны сократилась на протяжении тысячелетий.
Кроме того, указано, что она стала более круговой, пока не зафиксировалась в том виде, как есть сейчас.
Однако из-за эволюции приливов ситуация изменилась и спутник начал постепенно отдаляться. Ежегодно Луна становится дальше на 3 сантиметра. На нынешнем расстоянии она чувствует значительное притяжение от гравитации Солнца.
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