В 110 лет ушел из жизни старший мужчина в США Морри Маркофф — его мозг передадут ученым для исследования "суперстарения".
Главные тезисы
- Жизненный путь Маркоффа свидетельствует о том, что физическая активность, простое питание и отсутствие вредных привычек могут быть секретом долголетия.
- Американец поддерживал Украину в войне против России и всегда верил в ее победу.
- Исследование мозга Морри позволит расширить знания о суперстарении и возможности сохранения когнитивных функций в преклонном возрасте.
- Маркофф превзошел планку суперстарости, доказав, что мозг может оставаться активным и здоровым в любом возрасте.
Что известно о старейшем мужчине в США
Легендарный американец родился в Нью-Йорке в 1914 году — всего за несколько месяцев до начала Первой мировой войны в семье еврейских иммигрантов.
Его отец был столяром, а мать — продавала кухонные принадлежности.
Морри Маркофф никогда не скрывал, что свое детство он провел в бедности: в доме его семьи не было ни шкафов, ни горячей воды, ни туалета.
Более того, как вспоминал мужчина в своих мемуарах, все было заражено паразитами и постельными клопами.
Когда мальчику было всего 4 года — он пережил пандемию испанки. Несмотря на испытания и бедность, Морри удалось получить образование машиниста.
Секреты долголетия Морри Маркофф и исследование суперстарения
Кроме того, Морри увлекался фотографией и мастерил скульптуры из металлолома.
Легендарный американец предпочитал простое питание, почти никогда не употреблял алкоголь и избегал воды в пластиковых бутылках.
Также Маркофф активно интересовался происходящим на международной арене. Он не раз поддерживал Украину в войне против России и прогнозировал ей триумфальную победу.
За несколько дней до смерти долгожителя его дочь решила, что мозг отца должен "служить" науке.
По словам ученых, это самый старый когнитивно здоровый мозг, который когда-либо исследовали.
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