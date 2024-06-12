Исследование суперстарения выйдет на новый уровень благодаря поклоннику Украины Морри Маркоффу

В 110 лет ушел из жизни старший мужчина в США Морри Маркофф — его мозг передадут ученым для исследования "суперстарения".

Что известно о старейшем мужчине в США

Легендарный американец родился в Нью-Йорке в 1914 году — всего за несколько месяцев до начала Первой мировой войны в семье еврейских иммигрантов.

Его отец был столяром, а мать — продавала кухонные принадлежности.

Морри Маркофф никогда не скрывал, что свое детство он провел в бедности: в доме его семьи не было ни шкафов, ни горячей воды, ни туалета.

Более того, как вспоминал мужчина в своих мемуарах, все было заражено паразитами и постельными клопами.

Когда мальчику было всего 4 года — он пережил пандемию испанки. Несмотря на испытания и бедность, Морри удалось получить образование машиниста.

В 24 он женился на Бетти Голдминц из Нью-Йорка. С супругой Морри прожил 81 год. В период Второй мировой войны работал на оборонном предприятии, производившем артиллерийские снаряды. После войны он вместе с партнером открыл в Лос-Анджелесе ряд предприятий по производству бытовой техники, — рассказывают журналисты. Поделиться

Морри Маркофф отмечает 100-летие жены (Фото: архив)

Секреты долголетия Морри Маркофф и исследование суперстарения

Как откровенно признался журналистам долгожитель, он обожал пешие прогулки, поэтому физической активности в его жизни всегда было достаточно. Поделиться

Кроме того, Морри увлекался фотографией и мастерил скульптуры из металлолома.

Легендарный американец предпочитал простое питание, почти никогда не употреблял алкоголь и избегал воды в пластиковых бутылках.

Также Маркофф активно интересовался происходящим на международной арене. Он не раз поддерживал Украину в войне против России и прогнозировал ей триумфальную победу.

Морри Маркофф (Фото: архив)

Что важно понимать, Морри превзошел планку того, что исследователи называют "суперстаростью". Речь идет о категории людей старше 80 лет, чей мозг кажется на десятки лет моложе. Поделиться

За несколько дней до смерти долгожителя его дочь решила, что мозг отца должен "служить" науке.