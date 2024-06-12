Исследование суперстарения выйдет на новый уровень благодаря поклоннику Украины Морри Маркоффу
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследование суперстарения выйдет на новый уровень благодаря поклоннику Украины Морри Маркоффу

Морри Маркофф
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Источник:  The New York Times

В 110 лет ушел из жизни старший мужчина в США Морри Маркофф — его мозг передадут ученым для исследования "суперстарения".

Главные тезисы

  • Жизненный путь Маркоффа свидетельствует о том, что физическая активность, простое питание и отсутствие вредных привычек могут быть секретом долголетия.
  • Американец поддерживал Украину в войне против России и всегда верил в ее победу.
  • Исследование мозга Морри позволит расширить знания о суперстарении и возможности сохранения когнитивных функций в преклонном возрасте.
  • Маркофф превзошел планку суперстарости, доказав, что мозг может оставаться активным и здоровым в любом возрасте.

Что известно о старейшем мужчине в США

Легендарный американец родился в Нью-Йорке в 1914 году — всего за несколько месяцев до начала Первой мировой войны в семье еврейских иммигрантов.

Его отец был столяром, а мать — продавала кухонные принадлежности.

Морри Маркофф никогда не скрывал, что свое детство он провел в бедности: в доме его семьи не было ни шкафов, ни горячей воды, ни туалета.

Более того, как вспоминал мужчина в своих мемуарах, все было заражено паразитами и постельными клопами.

Когда мальчику было всего 4 года — он пережил пандемию испанки. Несмотря на испытания и бедность, Морри удалось получить образование машиниста.

В 24 он женился на Бетти Голдминц из Нью-Йорка. С супругой Морри прожил 81 год. В период Второй мировой войны работал на оборонном предприятии, производившем артиллерийские снаряды. После войны он вместе с партнером открыл в Лос-Анджелесе ряд предприятий по производству бытовой техники, — рассказывают журналисты.

Морри Маркофф отмечает 100-летие жены (Фото: архив)

Секреты долголетия Морри Маркофф и исследование суперстарения

Как откровенно признался журналистам долгожитель, он обожал пешие прогулки, поэтому физической активности в его жизни всегда было достаточно.

Кроме того, Морри увлекался фотографией и мастерил скульптуры из металлолома.

Легендарный американец предпочитал простое питание, почти никогда не употреблял алкоголь и избегал воды в пластиковых бутылках.

Также Маркофф активно интересовался происходящим на международной арене. Он не раз поддерживал Украину в войне против России и прогнозировал ей триумфальную победу.

Морри Маркофф (Фото: архив)

Что важно понимать, Морри превзошел планку того, что исследователи называют "суперстаростью". Речь идет о категории людей старше 80 лет, чей мозг кажется на десятки лет моложе.

За несколько дней до смерти долгожителя его дочь решила, что мозг отца должен "служить" науке.

По словам ученых, это самый старый когнитивно здоровый мозг, который когда-либо исследовали.

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