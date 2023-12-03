Новое исследование показало, как мозг обрабатывает травматические воспоминания

Новое исследование показало, что травматические воспоминания имеют свой нейронный механизм, объясняющий их яркую и навязчивую природу. Такие воспоминания обрабатываются в мозгу как текущий, а не прошлый опыт.

Новое исследование ПТСР

В основе посттравматического стрессового расстройства или ПТСР лежит память, которую невозможно контролировать.

Она может вмешиваться в повседневную деятельность, напоминая человеку об ужасном событии, или всплывать в виде ночных ужасов или воспоминаний.

Группа исследователей из Йельского университета и Школы медицины Икана на горе Синай (США) решила найти доказательства отличий между травматическими и обычными воспоминаниями.

Команда провела сканирование мозга 28 человек с посттравматическим стрессовым расстройством, когда они слушали записанные рассказы собственных воспоминаний.

Некоторые из записанных воспоминаний были нейтральными, некоторые были просто «печальными», а некоторые были травматическими.

Люди, слушавшие печальные воспоминания, часто включавшие смерть члена семьи, демонстрировали неизменно высокую активность гиппокампа, части мозга, которая организует и контекстуализирует воспоминания.

Когда те же люди слушали свои травматические воспоминания — о сексуальных насилиях, пожарах, стрельбе в школах и террористических атаках — гиппокамп не был задействован.

Это говорит нам о том, что мозг находится в разном состоянии в двух воспоминаниях, – сказала Даниэла Шиллер, нейробиолог из Школы медицины Икана на горе Синай. Поделиться

Она отметила, что терапия посттравматического стрессового расстройства часто направлена на то, чтобы помочь людям организовать свою память так, чтобы они могли воспринимать ее как отдаленную от настоящего.

[Во время воспоминаний травматических событий] мозг не выглядит так, словно он находится в состоянии памяти; это выглядит так, будто это состояние текущего опыта. Поделиться

Какую область мозга затрагивают травматические воспоминания

Травматические воспоминания затрагивают другую область мозга — заднюю поясную кору, или ЗПК, обычно участвующую во внутренних мыслях, таких как самоанализ или мечты.

Чем сильнее симптомы посттравматических стрессовых расстройств у человека, тем больше активности появлялось в ЗПК.

Что поражает в этом открытии, так это то, что ЗПК известна не как область памяти, а как область, занимающаяся «обработкой внутреннего опыта», – сказала доктор Шиллер. Поделиться

Заместитель директора Отдела поведенческих наук Национального центра ПТСР Брайан Маркс сказал, что если учёным удастся найти биологические маркеры для диагностики ПТСР, это станет "большим научным прорывом".